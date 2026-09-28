Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva tras una infección que le provocó un derrame pleural

El exfutbolista permanece lúcido y bajo observación luego de ser intervenido por una complicación derivada de una infección. Un neumonólogo explicó qué es el derrame pleural y cómo suele tratarse.

Hoy 09:30

El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva y lúcido luego de haber sido intervenido por una infección que derivó en un derrame pleural. El exjugador ingresó de urgencia el jueves a un hospital de Llavallol y continúa bajo observación médica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó Luciana Rubinska tras comunicarse con el hermano del exfutbolista, Osvaldo se encuentra consciente, puede conversar y hasta siguió el triunfo de Boca ante Racing durante su internación.

El exjugador había atravesado varios días con dolores persistentes y, de acuerdo con lo informado, los primeros estudios no habían detectado una complicación de gravedad. Sin embargo, la aparición de fiebre motivó una nueva consulta médica y fue entonces cuando los profesionales detectaron la presencia de líquido en la zona pulmonar.

La familia de Osvaldo también pidió desmentir algunas versiones que habían circulado sobre su estado de salud. En particular, negó que hubiera sido sometido a una resección pulmonar y rechazó que el cuadro estuviera relacionado con sus antecedentes de consumo de sustancias.

En diálogo con Infobae en Vivo al Amanecer, el neumonólogo José Manuel Viudes explicó las características de este tipo de complicación. Según detalló, el derrame pleural puede aparecer cuando una infección pulmonar no logra resolverse y el proceso inflamatorio alcanza la pleura, la membrana que recubre los pulmones.

En esos casos puede acumularse líquido y, cuando ese contenido se infecta y contiene pus, se denomina empiema, una condición que puede requerir drenaje.

El especialista señaló que este tipo de cuadros puede presentarse como una complicación posterior a una gripe o una neumonía, especialmente cuando la infección inicial no evoluciona favorablemente.

Respecto del tratamiento, Viudes explicó que habitualmente los médicos realizan primero una punción para extraer una muestra del líquido y analizarla. De acuerdo con los resultados, se determina si es necesario colocar un drenaje para retirar la acumulación.

El neumonólogo indicó que el drenaje puede permanecer colocado durante tres días y hasta una semana, dependiendo de la evolución del paciente, mientras se administra tratamiento con antibióticos por vía endovenosa.

Según explicó, en pacientes jóvenes y sin otras enfermedades importantes, la recuperación puede producirse en aproximadamente siete a diez días, aunque la evolución depende de cada caso y de la respuesta al tratamiento.

Durante la entrevista también se conoció que Osvaldo habría tomado una decisión personal a partir de la internación. Según transmitió su hermano, el exfutbolista expresó: “No fumo más”.

En ese punto, Viudes aclaró que el tabaquismo no puede considerarse por sí solo como la causa de un derrame pleural, aunque sostuvo que fumar puede afectar las defensas y dificultar la respuesta del organismo frente a una infección respiratoria.

Osvaldo, de doble nacionalidad argentina e italiana, inició su carrera profesional en Huracán y posteriormente desarrolló gran parte de su trayectoria en Europa. Jugó en clubes como Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus e Inter de Milán, además de vestir las camisetas de Boca, Porto y Banfield, donde disputó sus últimos partidos profesionales en 2020.

Por el momento, el exdelantero continúa internado en terapia intensiva bajo seguimiento médico, mientras los profesionales evalúan su evolución luego de la intervención por el cuadro infeccioso.