Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2026 | 26º
X
Locales

La Municipalidad informó dónde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital realizará tareas preventivas de lunes a viernes en distintos sectores de la ciudad. Conocé qué barrios serán alcanzados cada día.

Hoy 09:32

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán alcanzados esta semana con su cronograma de fumigaciones preventivas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este lunes los trabajos se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX (sector Siglo XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las fumigaciones se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes se trabajará en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

TEMAS Municipalidad de la Capital
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 28 de septiembre: anuncian probabilidades de lluvia y se espera una máxima de 35°C
  2. 2. Fuerte accidente en Belgrano y Rivadavia entre una motocicleta y una ambulancia que llevaba a una embarazada
  3. 3. Cinco aprehendidos y drogas secuestradas durante un procedimiento en el barrio Siglo XIX
  4. 4. Elías Suárez encabeza la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de Las Termas
  5. 5. Tragedia en Quimilí: una joven de 22 años murió tras un violento choque de motos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT