La Municipalidad informó dónde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital realizará tareas preventivas de lunes a viernes en distintos sectores de la ciudad. Conocé qué barrios serán alcanzados cada día.

Hoy 09:32

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán alcanzados esta semana con su cronograma de fumigaciones preventivas.

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Este lunes los trabajos se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX (sector Siglo XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las fumigaciones se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes se trabajará en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.