Elon Musk volvió a respaldar a Milei y destacó la baja de la inflación en Argentina

El empresario compartió una publicación que compara la inflación mensual de diciembre de 2023 con el último dato del Indec y elogió al Presidente. Milei respondió con otro mensaje en X.

Hoy 09:27

El empresario Elon Musk volvió a expresar públicamente su respaldo a Javier Milei al compartir en X una publicación que destaca la evolución de la inflación argentina desde el inicio de la actual gestión presidencial.

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“Bravo @JMilei!”, escribió Musk al repostear un mensaje de la cuenta libertaria Rothmus, que comparó el 25,5% de inflación mensual registrado en diciembre de 2023 con el 1,7% informado por el Indec para agosto de 2026.

La publicación vinculó esa desaceleración con la política fiscal implementada por el Gobierno y sostuvo que el descenso de los precios está relacionado con la reducción de la emisión destinada a financiar el déficit. Esa interpretación corresponde a la cuenta que publicó originalmente el mensaje y no constituye una explicación oficial del Indec.

Milei respondió al mensaje de Musk y también compartió la publicación en su cuenta de X. “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos... CIAO!”, escribió el Presidente.

El dato oficial más reciente muestra que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,7% en agosto de 2026, según informó el Indec.

Dentro del índice, la división que registró el mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,8%, seguida por Educación, con 2,5%. En tanto, Prendas de vestir y calzado registró una baja de 0,6%, mientras que Recreación y cultura no presentó variaciones.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo mayor incidencia en el resultado mensual en las distintas regiones del país.

El intercambio entre Musk y Milei se produjo en el marco de una relación pública que ambos mantienen desde hace varios años. El empresario estadounidense se reunió en distintas oportunidades con el Presidente argentino y también manifestó interés en las posibilidades de inversión de sus compañías en el país.

En septiembre, además, Milei, Karina Milei y Diego Santilli mantuvieron una reunión en Casa Rosada con representantes de Tesla, la compañía fundada por Musk. En distintos momentos, el empresario también utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al mandatario argentino.

En enero de 2025, Musk había escrito “Amo a Javier Milei” al compartir un fragmento de un discurso presidencial, mientras que Milei respondió entonces: “Me too my friend”. Un mes después, ambos volvieron a coincidir durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Más allá de la comparación difundida en redes sociales, la evolución de la inflación también forma parte de las proyecciones económicas del Gobierno. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un escenario de desaceleración de los precios para los próximos años, aunque con estimaciones superiores a las previstas originalmente.

De acuerdo con las cifras incluidas en el proyecto, el Gobierno proyecta para 2026 una inflación del 29%, mientras que para 2027 estima 18% y para 2028, 10%. La meta de una inflación anual de un dígito quedaría, según esas proyecciones, para 2029.

Así, mientras Musk destacó en redes sociales la reducción de la inflación mensual registrada desde diciembre de 2023, los datos oficiales y las propias proyecciones presupuestarias muestran que la desaceleración de los precios continúa siendo uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno.