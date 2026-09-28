Jubilados ANSES: el Gobierno confirmó un bono de hasta $70.000 para octubre

El adicional se pagará junto con los haberes de octubre y alcanzará también a beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas. La jubilación mínima será de $435.748,51 y, con el bono completo, llegará a $505.748,51.

Hoy 09:25

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante octubre, que será liquidado por la ANSES junto con los haberes previsionales.

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La medida quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 1108/2026, publicado en el Boletín Oficial. El adicional alcanzará a los titulares de jubilaciones y pensiones comprendidos por la normativa, además de quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas, entre ellas las correspondientes a personas con invalidez y madres de siete hijos o más.

El decreto establece que quienes perciban, por la totalidad de sus prestaciones vigentes, un monto igual o inferior al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000. Para quienes superen ese límite, el adicional será equivalente al monto necesario para alcanzar la suma del haber mínimo más $70.000.

El organismo previsional también oficializó los valores que regirán durante octubre. El haber mínimo será de $435.748,51, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.932.174,85. La actualización responde a la movilidad previsional vigente y representa un incremento del 1,6% respecto del mes anterior.

De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima y tengan derecho al bono completo recibirán en octubre un total de $505.748,51 entre haber y adicional.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto será de $348.598,81, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzarán los $305.023,96. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $199.335,05.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y tampoco será computable para ningún otro concepto. Además, el beneficio deberá encontrarse vigente durante el mensual correspondiente para poder acceder al adicional.

El Gobierno señaló en los fundamentos del decreto que el objetivo del adicional es sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, particularmente de quienes perciben los ingresos más bajos.

En cuanto al calendario de pagos, los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo cobrarán sus haberes de octubre entre el 8 y el 22, de acuerdo con la terminación del DNI. Quienes superen el haber mínimo percibirán sus prestaciones entre el 23 y el 29 de octubre.

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán entre el 8 y el 14 de octubre, también según la terminación del DNI, mientras que los beneficiarios de AUH, AUE y Asignación Familiar por Hijo tendrán sus pagos entre el 8 y el 22 de octubre.