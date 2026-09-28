“Me equivoqué”: Lando Norris le pidió disculpas a Colapinto tras sus críticas por el choque en Bakú

El piloto de McLaren reconoció que sus declaraciones después del accidente fueron producto de la bronca del momento.

Hoy 09:40

Lando Norris dio marcha atrás después de la fuerte crítica que había realizado contra Franco Colapinto tras el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de McLaren publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció su error y reveló que se comunicó de manera privada con el argentino para pedirle disculpas.

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El británico explicó que la bronca por haber quedado afuera de la carrera no justificaba sus declaraciones contra el piloto de Alpine.

“Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho”, expresó Norris.

Según contó, ambos mantuvieron una conversación en buenos términos y lograron aclarar la situación. De esta manera, decidieron dejar atrás el episodio y conservar la buena relación que mantienen dentro del paddock.

“Las emociones estaban a flor de piel”

Norris también asumió completamente la responsabilidad por sus dichos y reconoció que reaccionó en caliente después del accidente.

“Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué”, manifestó.

Además, el piloto de McLaren recordó que a lo largo de su carrera también cometió errores similares dentro de la Fórmula 1.

La polémica se había iniciado inmediatamente después del Gran Premio de Azerbaiyán, cuando Norris cuestionó duramente la maniobra de Colapinto durante el relanzamiento de la carrera.

El argentino había bloqueado los neumáticos en la primera curva e impactado contra su compañero Pierre Gasly, quien a su vez terminó chocando contra Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

Luego del incidente, Norris había reclamado una sanción más severa para este tipo de maniobras y cuestionó la presencia de pilotos que, según su mirada, asumían demasiados riesgos en pista.

Colapinto también había asumido su error

Por su parte, Colapinto reconoció inmediatamente su responsabilidad por el accidente y pidió disculpas tanto a su equipo como a Gasly y Norris.

El argentino explicó que había bloqueado al momento de frenar y que perdió el control del Alpine durante la maniobra.

Con la disculpa pública de Norris y la conversación privada entre ambos, el episodio parece haber quedado atrás. Ahora, los dos pilotos deberán enfocarse en el próximo compromiso de la temporada y dejar definitivamente la polémica de Bakú en el pasado.