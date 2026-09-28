Hay muertos y heridos: Rusia atacó con un dron la Academia de las Ciencias de Ucrania

El alcalde Vitali Klichkó confirmó que el ataque dejó al menos tres heridos en el centro de la ciudad. Los equipos de rescate buscan personas atrapadas en el inmueble.

Hoy 10:46

Un dron ruso lanzado a plena luz del día contra la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev, ha causado al menos un muerto y tres heridos, según informó en Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también ha informado del ataque en redes sociales.

"Hay en marcha una operación de rescate: los equipos están apagando el fuego y buscando a gente que pueda estar atrapada dentro", escribió Zelenski.

El edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania está situado en una de las zonas más céntricas de Kiev, en la misma calle que la Ópera Nacional y la sede central de Servicio de Seguridad de Ucrania, que ya fue atacada de forma directa con un dron el pasado 4 de septiembre.

Vídeos que circulan en redes sociales muestran a personas asomadas a las ventanas, jadeando, mientras una densa humareda negra y brillantes llamas anaranjadas envolvían partes del histórico edificio.

Previamente, la Fuerza Aérea Ucraniana había emitido una alerta para Kiev, informando de la presencia de "drones que se dirigían hacia la ciudad". Según Ucrania, los objetivos de los ataques incluían sitios culturales, edificios gubernamentales y escuelas.

El impacto del dron contra la Academia de las Ciencias se produce después de un fin de semana de explosiones constantes en la capital ucraniana, que desde hace semanas es atacada de forma incesante día y noche por los aparatos aéreos no tripulados del enemigo.

Los últimos ataques atribuidos a Rusia en Ucrania, ocurridos en Kiev, Dnipro y "otras ciudades y regiones", han causado víctimas mortales, declaró el presidente en X, sin precisar el número de fallecidos. Según Zelenski, además de la Academia Nacional de Ciencias, fueron atacadas una empresa farmacéutica y gasolineras en Kiev, un centro de negocios en Dnipro e "infraestructura civil, comercial y de comunicaciones" en otras zonas.

Según Ukrainska Pravda, tres personas murieron en el ataque de Dnipro, mientras que al menos otras doce resultaron heridas. Otra persona falleció en un ataque en Sinelnikovo, también en Dnipropetrovsk, según la administración militar regional.