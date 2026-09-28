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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2026 | 30º
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EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 13:14

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 29 de septiembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Taco Bajada, El Mojón, Los Cercos, Lote 18 y Pozo Nuevo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de San Juan y Simbol Yacujoy (dpto. San Martin) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (barrios Centro Sur, Santa Ángela, Cooperativa, Juan XXIII, San Martín y Calasanz).

Miércoles 30 de septiembre: de 09:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Puestito San Antonio (dpto. Capital); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Yacu Chiri, Soconcho, Juanillo y Los Toloza (dpto. Atamisqui); de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Campo Nuevo  y Puesto del Medio (dpto. Capital) y de 10:00 a 19:00 hs afectando a la localidad de Puestito San Antonio (dpto. Capital).

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