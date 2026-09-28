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Feriado para empleados de comercio: así se mostró el centro santiagueño este lunes

Este lunes 28 de septiembre rige el descanso para los trabajadores del sector comercial, en el marco del Día del Empleado de Comercio, que se conmemoró el sábado 26.

Hoy 13:22

El centro de Santiago del Estero mostró durante la mañana de este lunes una postal diferente a la de una jornada habitual. Si bien se registró bastante movimiento de personas en las calles, la actividad comercial fue reducida debido al cierre de numerosos locales.

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Cabe aclarar que este lunes 28 de septiembre no es feriado para toda la población, sino que corresponde al Día del Empleado de Comercio. La fecha se conmemoró el sábado 26 de septiembre, pero el descanso para los trabajadores del sector se trasladó a este lunes.

Por este motivo, la mayoría de los comercios del centro santiagueño permanecieron cerrados, aunque se pudo observar circulación de vecinos en las principales calles del microcentro durante las primeras horas de la mañana.

La jornada dejó así una imagen particular: calles con un importante movimiento de personas y persianas bajas en buena parte de los comercios, en una mañana marcada por el descanso de los trabajadores del sector.

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