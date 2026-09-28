Un adolescente quedó inconsciente tras sufrir un violento accidente en Frías

El joven, de 17 años, protagonizó un siniestro vial durante las primeras horas de este lunes y debió ser trasladado desde el Hospital Zonal de Frías hacia la ciudad Capital para realizarle estudios de mayor complejidad.

Hoy 12:12

Un adolescente de 17 años quedó inconsciente tras protagonizar un violento siniestro vial durante las primeras horas de este lunes, en la intersección de las calles Uruguay y San Martín, en la ciudad de Frías.

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Tras el accidente, el joven fue trasladado al Hospital Zonal, donde los profesionales médicos constataron que se encontraba inconsciente. Debido a su estado, se dispuso su derivación al Hospital Regional de la ciudad Capital para la realización de estudios de mayor complejidad.

La Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Macarena Vildoza, dispuso que personal de Criminalística trabaje en el lugar del siniestro y realice las pericias correspondientes sobre el rodado involucrado. Además, se solicitó un informe a Sanidad Policial.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de investigación.