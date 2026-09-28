Un adolescente quedó inconsciente tras sufrir un violento accidente en Frías

El joven, de 17 años, protagonizó un siniestro vial durante las primeras horas de este lunes y debió ser trasladado desde el Hospital Zonal de Frías hacia la ciudad Capital para realizarle estudios de mayor complejidad.
Un adolescente de 17 años quedó inconsciente tras protagonizar un violento siniestro vial durante las primeras horas de este lunes, en la intersección de las calles Uruguay y San Martín, en la ciudad de Frías.
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Tras el accidente, el joven fue trasladado al Hospital Zonal, donde los profesionales médicos constataron que se encontraba inconsciente. Debido a su estado, se dispuso su derivación al Hospital Regional de la ciudad Capital para la realización de estudios de mayor complejidad.
La Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Macarena Vildoza, dispuso que personal de Criminalística trabaje en el lugar del siniestro y realice las pericias correspondientes sobre el rodado involucrado. Además, se solicitó un informe a Sanidad Policial.
Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de investigación.