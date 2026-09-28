Florence Pugh se pronunció tras una denuncia de abuso sexual en una universidad de EEUU

La actriz reaccionó ante la denuncia de una exestudiante de la Universidad Cornell, en Nueva York, quien acusa a siete hombres de haberla drogado y violado durante una fiesta en 2024.

Hoy 11:43

Florence Pugh se pronunció públicamente sobre una denuncia de abuso sexual grupal ocurrida en la Universidad Cornell, una prestigiosa institución educativa de Estados Unidos ubicada en el estado de Nueva York.

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La actriz reaccionó luego de que se conociera el caso de una exestudiante, identificada en la demanda como Jane Doe, quien acusa a siete hombres de haberla drogado y violado durante una fiesta en una fraternidad en octubre de 2024. La joven tenía 20 años al momento del hecho y posteriormente inició una demanda contra la universidad y los integrantes de la fraternidad.

Según el abogado de la denunciante, una investigación interna realizada por la universidad derivó en dos expulsiones, mientras que los demás estudiantes recibieron sanciones menores, entre ellas suspensiones temporales, talleres y trabajos escritos. No hubo arrestos, de acuerdo con la información publicada sobre el caso.

Florence Pugh

En una publicación realizada en Instagram, Pugh calificó lo ocurrido como un “acto horrendo” y aseguró sentirse “inquieta, enferma y ansiosa” después de conocer la denuncia.

“Este es realmente el momento en que necesitamos que nuestros hombres estén tan horrorizados y asqueados como nosotras”, escribió la actriz. También reclamó que los hombres participen activamente en las conversaciones destinadas a cuestionar y modificar las conductas que permiten o encubren situaciones de violencia sexual.

Pugh cuestionó además el silencio de quienes pudieran haber tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no hubieran intervenido. “¿Cómo pueden esperar que confiemos en que ‘no todos los hombres’ son así cuando, en momentos como este, muchos de ustedes permanecen en silencio?”, planteó.

La actriz también criticó la respuesta de las instituciones educativas frente a las denuncias de violencia sexual y cuestionó las sanciones aplicadas en este caso.

“No hay igualdad hasta que respeten nuestros cuerpos. No hay igualdad hasta que dejen de dañar nuestras almas. No hay igualdad hasta que nos permitan vivir. No hay igualdad hasta que podamos decir que nos sentimos seguras”, escribió.

Pugh cerró su mensaje con un pedido dirigido especialmente a los hombres: “Estén enojados por nosotras. Por favor”.