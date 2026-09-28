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Horarios confirmados para los próximos amistosos de la Selección Argentina y la despedida de Messi

El seleccionado ya tiene definidos los días y horarios de sus tres compromisos de la fecha FIFA. El último será el 6 de octubre ante Benín y marcará la despedida de la Pulga.

Hoy 11:21

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este lunes los horarios de los próximos tres amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha FIFA.

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El primero será este miércoles 30 de septiembre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrente a Bolivia desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, la Albiceleste volverá a jugar como local. El sábado 3 de octubre, a las 21, se medirá ante Burkina Faso en el estadio Monumental.

El cierre tendrá un significado especial: el martes 6 de octubre, desde las 20, Argentina enfrentará a Benín nuevamente en el Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El cronograma de la Selección Argentina

  • Miércoles 30 de septiembre – 21.00: Argentina vs. Bolivia, estadio Mario Alberto Kempes.
  • Sábado 3 de octubre – 21.00: Argentina vs. Burkina Faso, estadio Monumental.
  • Martes 6 de octubre – 20.00: Argentina vs. Benín, estadio Monumental.

De esta manera, quedaron establecidos los horarios de una fecha FIFA que tendrá como principal atractivo el último partido de Messi con la camiseta argentina, en una noche histórica que marcará el fin de una era.

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