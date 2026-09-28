Taylor Swift estrenó "Patient Zero" en los VMAs y convirtió la canción en una historia de fantasmas

El videoclip, protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, fue dirigido por la propia Swift y combina elementos de terror gótico, thriller psicológico y true crime.

Hoy 11:29

Taylor Swift estrenó mundialmente el videoclip de “Patient Zero” durante los MTV Video Music Awards 2026, celebrados el domingo en Los Ángeles. La canción forma parte de The Life of a Showgirl: The Encore, la edición ampliada de su álbum de 2025.

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El video está protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, mientras que Swift también participa frente a cámara como la antigua pareja del personaje interpretado por Farrell. La historia parte del triángulo sentimental planteado en la canción y lo transforma en un relato con elementos de fantasmas, misterio y suspenso psicológico.

Johnson interpreta a una mujer cuya relación con Farrell atraviesa un momento crítico. Swift aparece como una figura vinculada al pasado del hombre, capaz de advertirle a su actual pareja que ya atravesó situaciones similares. El relato incorpora además un componente sobrenatural que modifica el sentido de la historia original.

Uno de los momentos centrales transcurre en un cementerio, donde Swift y Johnson aparecen frente a una tumba. La lápida revela finalmente la identidad del personaje que Swift interpreta y permite comprender que su participación en la historia tiene una dimensión que va más allá del recuerdo de una relación pasada.

Swift vuelve a ponerse detrás de cámara

“Patient Zero” es el más reciente trabajo de Taylor Swift como directora. La fotografía estuvo a cargo de Emmanuel Lubezki, ganador del Oscar por Gravity, Birdman y The Revenant. La participación del reconocido director de fotografía fue destacada especialmente por Swift después del estreno.

La cantante explicó que buscó combinar en el videoclip elementos propios de las historias góticas de fantasmas, el true crime y los thrillers psicológicos. También señaló que la casa utilizada en la producción funciona como una metáfora del deterioro de una relación.

El videoclip había sido filmado varios meses antes de su estreno. Swift reveló en sus redes sociales que el rodaje tuvo lugar en marzo y contó que, durante la filmación, comenzó a pensar en la posibilidad de presentar el trabajo en los VMAs.

Una noche especial para Taylor Swift

El estreno de “Patient Zero” coincidió con una noche especialmente importante para Swift en los VMAs. La artista recibió el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para destacar a músicos cuya labor detrás de cámara amplió las posibilidades del videoclip y la narrativa audiovisual.

Más tarde, Swift regresó al escenario para recibir el premio a Video del Año por “The Fate of Ophelia”, galardón que dedicó a Dolly Parton, a quien definió como una de sus principales inspiraciones.

“Patient Zero” fue lanzada el viernes 25 de septiembre como una de las cuatro canciones nuevas incorporadas a The Life of a Showgirl: The Encore. Las otras son “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

La canción nació, según explicó Swift, a partir de una conversación entre amigas sobre una situación en la que la nueva pareja de un exnovio se pone en contacto con una de sus antiguas parejas para preguntarle si había vivido experiencias similares. Esa idea dio origen a una canción narrada desde la perspectiva de quien ya atravesó la relación y puede advertirle a otra persona lo que podría suceder.

Con el videoclip, Swift amplió esa premisa y la llevó hacia un terreno más oscuro, convirtiendo una historia sobre relaciones, advertencias y experiencias compartidas en un relato de fantasmas con elementos de misterio y suspenso.