Profundo dolor por la repentina muerte de una joven estudiante de psicología

Lourdes Barros tenía 28 años y cursaba la Licenciatura en Psicología en la UCSE. Desde la institución comunicaron la suspensión de las actividades de la carrera y expresaron sus condolencias a sus seres queridos.

Hoy 12:18

La comunidad educativa de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Lourdes Barros, una joven de 28 años que estudiaba la Licenciatura en Psicología.

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A través de un comunicado, la institución informó a la comunidad académica que se suspendieron las actividades de la carrera durante este lunes, a raíz de la muerte de la estudiante.

“Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria”, expresaron desde la universidad al comunicar la triste noticia.

La muerte de Lourdes generó conmoción entre estudiantes, docentes y miembros de la comunidad universitaria, quienes acompañan a sus familiares y allegados ante esta irreparable pérdida.