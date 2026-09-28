Nuevas medidas en la causa contra Adorni: investigarán sus bienes, ingresos y operaciones con bitcoin

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y pidió reconstruir la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete y su esposa.

Hoy 12:53

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es contrastar las explicaciones que presentó recientemente ante la Justicia sobre el origen de su patrimonio.

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El planteo se produjo después de que la defensa de Adorni respondiera los 20 puntos que habían generado interrogantes en la investigación. A partir de esa documentación, la Fiscalía pretende reconstruir la situación económica del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el comienzo de sus respectivas actividades laborales.

Entre las principales medidas, Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal para acceder a declaraciones juradas impositivas, información patrimonial, actividades registradas y operaciones de compra de moneda extranjera, entre otros datos.

La Fiscalía también pidió información a la ANSES sobre la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo empleadores, remuneraciones declaradas, aportes, períodos trabajados y actividad como autónomos o monotributistas.

Ocho billeteras de bitcoin bajo análisis

Uno de los puntos centrales de las nuevas medidas está relacionado con las operaciones con bitcoin que Adorni presentó para explicar el origen de una parte sustancial de sus fondos. Su defensa informó la existencia de ocho billeteras virtuales y sostuvo que esos activos fueron obtenidos antes de su ingreso a la función pública.

Adorni atribuyó a esas operaciones la procedencia de aproximadamente US$591.000. Para respaldar su explicación, su abogado, Matías Ledesma, entregó un sobre cerrado y lacrado con claves privadas vinculadas a las direcciones informadas, con la condición de que fueran utilizadas únicamente ante un requerimiento judicial.

Pollicita pretende ahora realizar una verificación criptográfica para determinar si las ocho direcciones efectivamente se encuentran bajo control de Adorni. El procedimiento contempla la participación de la defensa y de personal técnico especializado, que deberá comprobar las firmas digitales correspondientes.

Bienes, vehículos y sociedades

Además de los antecedentes tributarios y laborales, el fiscal pidió información sobre los vehículos que Adorni y Angeletti tuvieron a su nombre y busca determinar si participaron de sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, administradores o apoderados.

Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía y deberán ser evaluadas por el juez Ariel Lijo. Una vez completada esta etapa y analizada la documentación reunida, Pollicita deberá determinar si las explicaciones presentadas permiten justificar la evolución patrimonial investigada o si corresponde avanzar con nuevas medidas procesales.