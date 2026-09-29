Agenda legislativa y Malvinas: la mesa política de Milei se reúne antes del viaje a Francia

El encuentro será este martes a las 13 y tendrá como ejes la agenda legislativa del Gobierno y las políticas vinculadas a Malvinas. La reunión se dará antes del viaje presidencial a París, donde Milei participará de la Argentina Week y mantendrá una bilateral con Emmanuel Macron.

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La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13 en la Casa Rosada, en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Francia. Según fue informado, el encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá entre sus principales temas la agenda de proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso y las políticas relacionadas con la causa Malvinas.

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De la reunión se espera la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Milei no participará del encuentro y durante esa jornada asistirá a la ceremonia en la que la Legislatura porteña distinguirá como ciudadano ilustre al golfista Adolfo Cambiaso. Posteriormente, el Presidente tiene previsto partir por la noche rumbo a Francia para participar de una nueva edición de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París.

La reunión de la mesa política tendrá lugar además después de una jornada de fuerte movimiento en los mercados. El riesgo país llegó a ubicarse en torno de los 630 puntos básicos durante el lunes y posteriormente distintos registros lo situaron por encima de los 640 puntos, en máximos de varios meses.

En París, Milei participará de una agenda centrada en inversiones, energía, minería, agroindustria, tecnología e inteligencia artificial, acompañado por una delegación de funcionarios, empresarios y mandatarios provinciales. Las últimas listas difundidas ubican en 13 a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño que formarán parte de la comitiva.

Uno de los momentos centrales de la visita será el jueves 1° de octubre, cuando el Presidente mantendrá una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el marco de las actividades de la Argentina Week y de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).