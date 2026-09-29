Brenda Show llega a la Feria del Libro con una propuesta llena de diversión para toda la familia

El equipo de animación infantil prepara una jornada de canciones, juegos y baile para los más chicos y sus familias. La propuesta será este sábado 3 de octubre, a las 15:30, en el Centro Cultural del Bicentenario. En diálogo con Diario Panorama, Brenda contó detalles de la propuesta.

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Brenda Show Animaciones, de Termas de Río Hondo, comenzó hace más de 10 años con animaciones para cumpleaños infantiles. Con el paso del tiempo, la propuesta incorporó canciones propias, creadas especialmente para transmitir distintos mensajes vinculados al cuidado de las infancias.

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“Empezamos a escribir canciones para cuidar las infancias”, explicó Brenda, quien señaló que entre los temas que trabajan se encuentran hábitos como lavarse los dientes, el cuidado del medio ambiente y la importancia de una alimentación saludable.

Uno de los personajes de la propuesta es Peluchito, un extraterrestre azul al que le encanta la comida chatarra y el huevo frito. A través de sus historias y canciones, buscan que los chicos puedan incorporar mensajes saludables de una manera divertida y cercana.

La propuesta también apunta a que los adultos se involucren y disfruten junto a los más chicos. “Yo siempre digo que cuando uno tiene hijos es como que vuelve a ser un niño”, contó Brenda, quien además destacó la importancia de que los chicos puedan soñar: “Es muy importante que sueñen, que todo se puede lograr con esfuerzo, con dedicación”.

Finalmente, Brenda Show invitó a las familias a acercarse este sábado 3 de octubre, a las 15:30, al Centro Cultural del Bicentenario, donde habrá canciones, juegos, baile y la participación de varios personajes. Estas fueron algunas de las cosas que Brenda contó en su charla con Diario Panorama.