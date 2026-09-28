Robbie Williams ya está en Argentina: se prepara para sus tres shows y así fue su llegada

El músico británico regresó al país después de 20 años y ya se prepara para presentarse el 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires. Sus fanáticos registraron las primeras imágenes de su llegada, luego de su paso por Chile.

Hoy 21:47

Robbie Williams ya se encuentra en la Argentina para reencontrarse con su público después de dos décadas. El cantante británico arribó al país tres días antes de su primera presentación y ya se prepara para una serie de tres conciertos en el Arena de Buenos Aires.

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Las primeras imágenes de su llegada fueron registradas por su club de fans, que compartió fotografías del artista en suelo argentino. Por el momento, no se conoce el lugar exacto donde fueron tomadas, aunque Williams no fue recibido por paparazzi en el aeropuerto.

El músico se presentará los días 1, 2 y 4 de octubre, en el marco de su gira Britpop. Los conciertos estarán centrados en su más reciente álbum, aunque también incluirán un repaso por algunos de los grandes éxitos de su extensa carrera.

Entre las canciones que forman parte del repertorio aparecen “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”. El tour ya recorrió el Reino Unido durante el año pasado y recibió críticas muy favorables.

Un regreso esperado por los fanáticos

La vuelta de Robbie Williams generó una fuerte expectativa entre sus seguidores argentinos. Las entradas para su primer concierto se agotaron rápidamente, por lo que fueron anunciadas nuevas fechas para el 2 y 4 de octubre, con la del 2 ya sold out.

El vínculo del artista con la Argentina tiene varios capítulos. En 2006, Williams brindó dos conciertos multitudinarios en River Plate, mientras que en 2018 tuvo una presentación que finalmente no pudo concretarse en un festival.

A eso se suman otros episodios que mantuvieron su nombre ligado al país, entre ellos un conocido romance mediático que tuvo repercusión en la televisión y la historia de una promesa que el cantante le hizo a una fan argentina y que finalmente cumplió.

En enero de este año, además, Williams presentó Britpop, un álbum compuesto por once canciones con las que buscó homenajear la música de su país. Al hablar sobre el disco, explicó: “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del pop británico y una época dorada para la música”.

Con 90 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, el cantante ya está nuevamente en suelo argentino y todo está listo para su reencuentro con el público local, 20 años después de sus recordados shows en River.