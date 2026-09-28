Quién es el joven argentino que confeccionó la ropa del papa León XIV y podría acompañarlo en su visita al país

Tomás Valentín Gómez vive actualmente en Francia y formó parte del equipo encargado de preparar las vestimentas que utilizó el pontífice durante su paso por Lourdes.

Hoy 21:33

De confeccionar vestimentas litúrgicas por una necesidad de su parroquia a participar en la preparación de la ropa utilizada por el papa León XIV. Ese fue el inesperado camino recorrido por Tomás Valentín Gómez, un joven argentino que actualmente reside en Francia y acaba de vivir una experiencia que difícilmente olvidará.

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Gómez fue convocado para integrar el equipo encargado de confeccionar diferentes prendas que utilizó el pontífice durante su reciente visita pastoral al santuario de Lourdes, en el sur de Francia.

El argentino trabajó junto a la hermana Marta, responsable del costurero del santuario, y voluntarios de diferentes nacionalidades. Entre las piezas que prepararon estuvieron la casulla y la mitra utilizadas por León XIV.

También confeccionó una estola blanca que estuvo terminada apenas dos horas antes de la llegada del Papa. Gómez recordó especialmente el momento en el que vio al pontífice colocarse la prenda que acababan de preparar.

De voluntario en Lourdes a trabajar para el Papa

La historia comenzó un año atrás, cuando Gómez llegó a Lourdes como voluntario por dos semanas. Después de regresar a la Argentina recibió una propuesta para volver a Francia y permanecer allí hasta fines de octubre, colaborando con la pastoral de lengua hispana del santuario.

Mientras comenzaban a circular versiones sobre una posible visita papal, recibió un llamado del responsable del servicio litúrgico.

Las autoridades conocían el pequeño emprendimiento que tenía en Argentina dedicado a confeccionar vestimentas utilizadas durante las misas y le propusieron incorporarse al equipo encargado de preparar las prendas para la visita de León XIV.

Gómez, sin embargo, evita presentarse como un especialista consagrado. “La palabra sastre me queda un poco grande”, reconoció en diálogo con TN.

Según explicó, aprendió el oficio de manera autodidacta y comenzó confeccionando prendas durante sus tiempos libres ante las necesidades que surgían en su propia parroquia. Con el paso de los años decidió dedicarse de manera más seria a la actividad.

Después de la experiencia en Lourdes, ahora aparece un nuevo interrogante: si el argentino volverá a colaborar con el vestuario de León XIV durante su próxima visita a la Argentina.

El pontífice tiene previsto permanecer en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, y Gómez no descartó la posibilidad de volver a trabajar para él.

Por ahora prefirió mantener la cautela. “De momento estoy aquí. Veremos”, respondió cuando fue consultado sobre una eventual participación durante el viaje papal.

Para el joven argentino, haber participado en la confección de las prendas que utilizó León XIV en Lourdes ya representó una experiencia extraordinaria. “Ha sido un desafío muy grande”, resumió.