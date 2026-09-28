El Consejo General de Educación realizará el ofrecimiento de cargos y horas cátedra a través de Consejo Virtual

El procedimiento se desarrollará desde las 00 horas del martes 29 hasta las 23:59 del miércoles 30 de septiembre de 2026, para cargos y horas cátedra titulares y suplentes del primer grado del escalafón.
El Consejo General de Educación, a través de las Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidades Educativas, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que a partir de las 00 hs. del martes 29 y hasta las 23:59 hs. del miércoles 30 de septiembre de 2026, se realizará el OFRECIMIENTO de cargos y horas cátedra titulares y suplentes del primer grado del escalafón en el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar, en la sección “Consejo Virtual”.
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Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2026 y las nuevas pautas establecidas en la Resolución Nº 316/2026.
Nivel Inicial
- Jardín de Infantes Nº 320 Anexo Escuela Nº 1.170 – Región II – Los Soria, Dpto. Banda.
- Jardín de Infantes Nº 206 “La Tortuguita Manuelita” – Región III – El Bobadal, Dpto. Jiménez.
- Jardín de Infantes Nº 651 Anexo Escuela 96 – Región VII – El Tasial, Dpto. Choya.
Nivel Primario
- Escuela N° 667 Pedro Juricich – Jornada Simple – Región II – Colonia Jaime, Dpto. Robles.
- Escuela N° 746 Mercedes Ruiz De Arzuaga – Jornada Completa – San Carlos, Dpto. Banda.
- Escuela Nº 25 Dionicio Maguna – Jornada Simple – Región II – Ardiles, Dpto. Banda.
- Escuela N° 442 Matilde D. De Burany – Jornada Simple – Región IV – La Costa, Dpto. Avellaneda.
- Escuela N° 943 Teresa Aldas Díaz – Jornada Simple – Región V – San Felipe, Dpto. Moreno.
- Escuela Nº 284 Juana Briones – Jornada Simple – Región II – Santa Elena, Dpto. Banda.
- Escuela N° 673 Fuerzas Armadas – Jornada Simple – Región III – Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo.
- Escuela N° 1247 – Jornada Simple – Región II – Forres, Dpto. Robles.
- Escuela N° 653 – Jornada Completa – El Fisco, Dpto. Jiménez.
- Escuela N° 831 – Jornada Simple – Región II – Garza, Dpto. Sarmiento.
- Escuela N° 802 “Rosario Vera Peñalosa” – Jornada Completa – Malbrán, Dpto. Aguirre.
- Centro Experimental N° 7 Nicolás Avellaneda – Jornada Simple – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela N° 82 Gdor. Manuel Taboada – Jornada Simple – Región II – Estación Taboada, Dpto. San Martín.
- Escuela Nº 26 – Jornada Simple – Región II – La Banda, Dpto. Banda.
- Escuela N° 976 – Jornada Simple – Región III – La Costosa, Dpto. Jiménez.
- Escuela N° 707 – Jornada Simple – Región IV – Kilómetro 515, Dpto. General Taboada.
- Escuela N° 863 “San Isidro Labrador” – Jornada Simple – Región II – Colonia El Simbolar, Dpto. Robles.
- Escuela N° 1132 Ejército Argentino – Jornada Simple – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela Coronel Lorenzo Lugones Nº 210 – Jornada Simple – Región V – Lilo Viejo, Dpto. Moreno.
- Escuela Nº 160 Dr. Ernesto Jerez – Jornada Simple – Región V – Suncho Corral, Dpto. J. F. Ibarra.
- Escuela N° 993 “Jorge Luis Borges” – Jornada Simple – Región I – Santa Isabel, Dpto. Atamisqui.
- Escuela Superior Provincia de San Luis Nº 198 – Jornada Simple – Región V – Quimilí, Dpto. Moreno.
- Escuela N° 751 Teniente General Juan Carlos Sánchez – Jornada Simple – Región IV – Bandera, Dpto. Belgrano.
- Escuela Superior Nº 204 “José Jacinto Berutti” – Jornada Simple – Región IV – Bandera, Dpto. Belgrano.
Nivel Secundario
- Colegio Secundario “Cristóbal Colón” – Arraga, Dpto. Silípica.
- Escuela Técnica Nº 6 “Cte. Manuel Besares” – La Banda, Dpto. Banda.
- Colegio Secundario “Fray José Genesio Baldán” – Monte Quemado, Dpto. Copo.
- Escuela Técnica Nº 1 – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela Técnica Nº 13 “Prof. Julio Olivera” – Simbolar, Dpto. Banda.
- Escuela Agrotécnica de Frías – Frías, Dpto. Choya.
- Colegio Secundario “Vilelas” – Vilelas, Dpto. J. F. Ibarra.
- Colegio Secundario “Chaupi Pozo” – Chaupi Pozo, Dpto. Banda.
- Colegio Secundario Héroes de Malvinas – La Banda, Dpto. Banda.
- Colegio Agrotécnico Nº 7 “Leandro Vicente Taboada” – Bandera Bajada, Dpto. Figueroa.
- Colegio 30 de Junio Camino a la Igualdad – Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo.
- Colegio Secundario “Pedro Fsco. de Uriarte” – Loreto, Dpto. Loreto.
- Escuela de Cerámica y Artesanías “Ricardo Rojas” – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Colegio Secundario “Weisburd” – Weisburd, Dpto. Moreno.
- Colegio Secundario “San Isidro Labrador” – Forres, Dpto. Robles.
- Colegio Tintina – Tintina, Dpto. Moreno.
- Escuela Técnica Nº 3 “Ing. Santiago Maradona” – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Colegio Secundario del Centenario – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Colegio Secundario “José de San Martín” – Colonia Dora, Dpto. Avellaneda.
- Colegio Secundario “San Antonio” – Choya, Dpto. Choya.
- Colegio Secundario “Florentino Ameghino” – Añatuya, Dpto. General Taboada.
- Colegio Medellín – Medellín, Dpto. Atamisqui.
- Colegio Secundario “Nuestra Sra. del Pilar” – Villa Río Hondo, Dpto. Río Hondo.
- Colegio Secundario “Antonino Taboada” – Clodomira, Dpto. Banda.
- Escuela Técnica Nº 4 – Añatuya, Dpto. General Taboada.
- Colegio Secundario “Buen Jesús de Matará” – Matará, Dpto. J. F. Ibarra.
- Escuela Especial Eva Perón – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- C.E.N.S. Nº 5 – Clodomira, Dpto. Banda.
- Colegio Secundario “Jorge Washington Ábalos” – Los Telares, Dpto. Salavina.
- Colegio Secundario “San Ramón” – San Ramón, Dpto. Banda.
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86157 – Mailín, Dpto. Avellaneda.
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86162 – Vaca Human, Dpto. Salavina.
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86104 – Colonia Gamara, Dpto. Banda.
Nivel Superior
Nivel Primario (Dpto. de Aplicación)
- ENS “Rep. del Ecuador” – Frías, Dpto. Choya.
- E.N.S. “Dr. J. B. Gorostiaga” – La Banda, Dpto. Banda.
Nivel Secundario
- E.S.P.E.A. N° 1 – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- E.S.P.E.A. N° 2 – Frías, Dpto. Choya.
- E.N.S. “Dr. J. B. Gorostiaga” – La Banda, Dpto. Banda.
Nivel Superior
- ENS “Rep. del Ecuador” – Frías, Dpto. Choya.
- I.S.P.P. N° 2 – Frías, Dpto. Choya.
- I.S.P.P. N° 5 – Sumampa, Dpto. Quebrachos.
- ENS “Manuel Belgrano” – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- I.F.D. N° 22 – Los Telares, Dpto. Salavina.
- I.F.D.C. N° 2 – Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo.
- I.F.D. N° 12 – Herrera, Dpto. Avellaneda.
- I.S.P.P. Nº 6 – La Banda, Dpto. Banda.
- E.S.P.E.A. N° 2 – Frías, Dpto. Choya.
- E.S.P.E.A. N° 1 – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
Modalidades Educativas
- EEBA N° 1 – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 28 – Pinto, Dpto. Aguirre.
- Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 40 – Pozo Hondo, Dpto. Jiménez.
- Escuela Especial Tema Reca – La Banda, Dpto. Banda.
- CEI 50 – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- CEI Suncho Corral – Suncho Corral, Dpto. J. F. Ibarra.