Se realizará la 1ª Jornada Santiagueña "Psicoanálisis en el Hospital"

El encuentro propone un espacio de formación e intercambio sobre los desafíos de la práctica psicoanalítica en el ámbito de la salud pública. Será el viernes 16 de octubre, con modalidad presencial y virtual, de forma gratuita.

Hoy 21:03

La 1ª Jornada Santiagueña "Psicoanálisis en el Hospital" se realizará el próximo viernes 16 de octubre, de 8:30 a 13, en el Auditorio “Dr. Ramón Carrillo” del Ministerio de Salud de Santiago del Estero.

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El encuentro estará destinado a profesionales de la salud, residentes, docentes, estudiantes y público interesado en la temática, y propone un espacio de formación para continuar reflexionando sobre los nuevos desafíos del psicoanálisis.

La jornada contará con modalidad presencial y virtual a través de Webex. Si bien el evento será gratuito, las personas interesadas deberán inscribirse mediante este formulario, dispuesto por la organización.

La actividad es organizada por el Dispositivo de Supervisión en Hospitales, junto al CID Santiago del Estero (IOM3), el Centro Provincial de Salud Mental y el Ministerio de Salud de la Provincia.

Invitadas especiales

La jornada contará con la participación de tres destacadas psicoanalistas, integrantes de la EOL y de la AMP.

Cecilia Rubinetti disertará sobre "Lo que la clínica enseña", mientras que Celeste Viñal abordará "El psicoanalista en el hospital". Por su parte, Mónica Gurevicz desarrollará la temática "La subjetividad de nuestra época, cómo estar a la altura".

El cronograma de la jornada

La actividad comenzará a las 8:30 con la acreditación y a las 9 se realizará el acto de apertura, a cargo de autoridades ministeriales e institucionales.

Entre las 10 y las 11 tendrá lugar la Mesa I: "El psicoanálisis en el hospital", que incluirá las siguientes exposiciones:

- "Un dispositivo inédito", a cargo de Agustina Luque | CID SGO-Hosp. Mama Antula.

- "El lugar del psicoanalista en el hospital. Algunas intervenciones", por Gisela Yuse | Servicio de Adolescencia CEPSI.

- "El psicoanalista en el hospital", a cargo de Celeste Viñal | EOL-AMP.

- La mesa será coordinada por Paula Molinari | CEPSI.



De 11 a 12 se desarrollará la Mesa II: "Las supervisiones clínicas en el hospital ¿por qué, para qué?", con las siguientes presentaciones:

- "Efectos de la supervisión en la dirección de la cura", por Paula Morales.

- "Efectos de la supervisión en la formación del psicoanalista y en la institución", a cargo de Natalia Llanos | CESME.

- "Lo que la clínica enseña", por Cecilia Rubinetti | EOL-AMP.

- Coordinará Luciana Rojas | Hosp. Quimilí-CID-Sgo.

Finalmente, de 12 a 13, se realizará la Mesa III: "La clínica en los tiempos actuales", con las exposiciones:

- “Presentaciones actuales, casos difíciles”, por Andrea Toloza | Hosp. Independencia.

- "El psicoanalista en la guardia", a cargo de Yeniffer Bonanno | CESME.

- "La subjetividad de nuestra época, cómo estar a la altura", por Mónica Gurevicz | EOL-AMP.

- Coordinará Gabriela Alluz.

La jornada finalizará a las 13, luego de un programa centrado en la práctica clínica, la supervisión y el rol del psicoanálisis en los hospitales y en el contexto actual de la salud pública.

Ante cualquier consulta, se podrá realizar a través de la cuenta de instagram.