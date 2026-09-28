Felipe Pigna y una mirada sobre 1976: “Fue uno de los momentos más oscuros de la historia argentina”

El historiador dialogó con Radio Panorama en la previa de su visita a Santiago del Estero, donde este jueves presentará su libro “Autor de 76: el año que nos cambió para siempre”. En la charla, repasó el contexto de la última dictadura, la censura y la persecución a la cultura.

Hoy 20:59

A pocos días de su llegada a Santiago del Estero, Felipe Pigna anticipó algunos de los ejes que atraviesan su nuevo libro, una obra que toma como punto de partida el año 1976 para reconstruir el contexto que llevó al golpe de Estado y los cambios que comenzaron a producirse a partir del 24 de marzo.

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El historiador recordó su propia experiencia durante aquel período. “Yo tenía 17 años, fue un antes y después, uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. Fue tremendo”, expresó al referirse al impacto que tuvo ese año en la sociedad argentina.

Uno de los principales temas que aborda en su libro es la censura y el control sobre los medios y las expresiones culturales. Según explicó, las prohibiciones alcanzaban un nivel tan amplio que “la gente no sabía qué poner en la radio”, porque muchas de las restricciones resultaban incluso absurdas.

Pigna contó que el sistema de control no se limitaba a contenidos políticos y que también alcanzaba a canciones, películas y publicaciones que los censores consideraban sospechosas. “Todo era sospechoso”, sostuvo, al explicar que detrás de determinadas obras que hablaban simplemente de amor podían buscarse supuestos mensajes peligrosos.

En ese sentido, remarcó que existía un esquema de control particularmente minucioso. “Había todo un departamento de prensa muy minucioso”, explicó, y señaló que durante la dictadura fueron prohibidos más de 3.000 libros. Entre ellos, aseguró que había incluso más de 200 libros infantiles.

“Había toda una cantidad de pasos a seguir para la aprobación del libro o no”, contó Pigna, quien mencionó entre los casos alcanzados por las restricciones a El Principito. El historiador utilizó estos ejemplos para dimensionar el alcance que tuvo la censura durante aquellos años.

Otro de los ejes de la charla fue la persecución que sufrieron los músicos y, particularmente, el rock nacional. Pigna explicó que los artistas comenzaron a buscar formas más sutiles de expresar determinadas ideas frente al control que existía sobre las canciones.

En ese contexto, destacó el trabajo de artistas como Charly García y grupos como Serú Girán. “Fue muy censurado, hubo una gran persecución sobre los músicos en general”, señaló, al referirse a la situación que atravesaba la música durante la dictadura.

Según relató, con el avance de la Guerra de Malvinas se produjo un cambio en las radios argentinas, debido a la prohibición de difundir canciones en inglés. “Entonces empezaron a escuchar temas en la radio que en ese momento no se podían escuchar”, explicó.

Para Pigna, la elección de 1976 como eje de su obra permite condensar distintos procesos que marcaron a la Argentina. “Fue un parteaguas, antes y después”, afirmó, al explicar por qué decidió concentrarse en un solo año en lugar de abordar toda la dictadura.

El libro reconstruye, según detalló, “cómo llegamos al golpe, cómo se planificó, cuál era la situación previa y qué empezó a pasar el 24 de marzo”. Además, busca mostrar el desarrollo del “modelo represivo, del modelo económico y del modelo de censura en su máxima expresión”.

Estos fueron algunos de los temas que Felipe Pigna abordó en diálogo con Radio Panorama, en la previa de su presentación este jueves a las 20:30 en la 16.ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026.