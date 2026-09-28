Elías Suárez inauguró la nueva Terminal de Ómnibus de Las Termas de Río Hondo

El gobernador encabeza este lunes la habilitación del moderno edificio ubicado en el acceso norte de la ciudad termal. La obra cuenta con plataformas para colectivos, boleterías, locales comerciales y espacios gastronómicos.

Hoy 19:45

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, preside este lunes el acto de inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus de Las Termas de Río Hondo, una importante obra destinada a fortalecer la infraestructura de transporte y acompañar el movimiento turístico de la ciudad.

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La ceremonia se desarrolla en las nuevas instalaciones ubicadas en el acceso norte de Las Termas y cuenta con la presencia de autoridades provinciales, municipales y legislativas.

El gobernador está acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el senador nacional Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la intendente de Las Termas de Río Hondo, Paula Cánepa; el senador Emilio Pichón Neder; y el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid, entre otros funcionarios.

Con el acto queda formalmente habilitado el moderno complejo, emplazado en un punto estratégico para ordenar el ingreso y la salida del transporte de pasajeros y brindar nuevas comodidades a quienes llegan o parten desde uno de los principales destinos turísticos de Santiago del Estero.

La infraestructura cuenta con una nave central de 2.100 metros cuadrados, dentro de un predio cuya superficie total alcanza los 8.900 metros cuadrados.

El complejo dispone de plataformas para el ingreso y egreso de colectivos, un amplio estacionamiento para vehículos particulares y un sector de boleterías.

En su interior, los pasajeros cuentan además con un hall climatizado, locales destinados a diferentes actividades comerciales y espacios gastronómicos.

La ubicación de la nueva terminal busca contribuir a una mejor organización de los servicios de transporte que circulan diariamente por la ciudad y ofrecer mejores condiciones para vecinos, turistas y trabajadores del sector.

La obra fue ejecutada con fondos del Gobierno de la Provincia y desde este lunes pasa a formar parte de la infraestructura de servicios de Las Termas de Río Hondo.