El comunicado de Racing para anunciar la salida de Juan Pablo Vojvoda: quiénes asumirán como entrenadores interinos

La derrota ante Boca en la Copa Argentina puso fin al ciclo del DT. La dirigencia le agradeció su compromiso y anunció quiénes se harán cargo del plantel profesional de manera transitoria.

Hoy 19:44

El ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Racing llegó a su fin. Luego de la eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina, el entrenador mantuvo este lunes una reunión con la dirigencia y acordó finalizar su vínculo con la institución.

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La salida fue comunicada oficialmente por el club como una decisión de “común acuerdo” entre las partes. Vojvoda había regresado a Buenos Aires luego del partido disputado en Rosario para reunirse con el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja.

“Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol. La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por el club y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, informó Racing.

Romero y Aued, al frente del plantel

Tras la salida de Vojvoda, Racing confirmó que Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional.

“A partir del próximo martes, Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional para afrontar los próximos compromisos”, comunicó la institución.

Ambos entrenadores están actualmente al frente de la Reserva de Racing, que viene de consagrarse campeona. La dupla podría permanecer en el cargo hasta el final del año, mientras la dirigencia analiza al próximo entrenador para iniciar la temporada 2027.

Romero y Aued ya habían tenido la responsabilidad de dirigir al primer equipo en el cierre del semestre pasado, luego de la salida de Gustavo Costas.

Un ciclo que duró apenas 13 partidos

Vojvoda había llegado a Racing para reemplazar justamente a Costas y su etapa en Avellaneda terminó después de 13 partidos oficiales.

Durante ese período consiguió cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. En la Copa Argentina alcanzó los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a Boca después de haber llegado a tener una ventaja de dos goles.

En el Torneo Clausura, el panorama también era complicado. Racing se encuentra penúltimo en la Zona B y ocupa el 23° puesto de la tabla anual, situación que compromete seriamente sus posibilidades de acceder a una competencia internacional en 2027.

La eliminación ante Boca terminó de definir su salida

La continuidad de Vojvoda ya había estado en duda dos semanas atrás, después de la derrota ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, resultado que había dejado a Racing en el último lugar de la tabla general del Clausura.

El triunfo posterior ante Sarmiento había generado algo de alivio y permitió que el entrenador continuara en el cargo. Sin embargo, la eliminación ante Boca, en un partido que Racing ganaba 2-0 y terminó perdiendo 3-2, terminó marcando el cierre de su ciclo.

Ahora, Romero y Aued tendrán la misión de conducir al equipo en los próximos compromisos, mientras la dirigencia comienza a trabajar en la b