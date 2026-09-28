VIDEO | La tormenta sorprendió al interior de Santiago con una fuerte caída de granizo

El fenómeno se registró en El Charco, departamento Jiménez, en medio del cambio de tiempo que atraviesa la provincia. Las imágenes muestran el momento en que el granizo acompañó a la tormenta, mientras persiste el alerta amarilla para distintos sectores.

Hoy 21:12

La tormenta llegó este lunes al interior de Santiago del Estero y estuvo acompañada por una fuerte caída de granizo en El Charco, localidad del departamento Jiménez. El fenómeno se produjo luego de varias jornadas de intenso calor y marcó el avance de la inestabilidad sobre la provincia.

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Las imágenes del hecho muestran la caída del granizo durante el paso de la tormenta por la localidad, en una jornada en la que las condiciones meteorológicas comenzaron a cambiar en distintos puntos del territorio santiagueño.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarilla por tormentas para Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica. El organismo advierte por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados puntualmente. El alerta permanecerá vigente desde las 21 de este lunes 28 de septiembre hasta alrededor de las 9 del martes 29, mientras el cambio de tiempo continúa avanzando sobre la provincia.