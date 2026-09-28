Luisana Lopilato deslumbró en París con un minivestido blanco de flecos y plumas

La actriz argentina llegó a la capital francesa para participar nuevamente de Le Défilé de L’Oréal Paris y sorprendió con dos looks que combinan elegancia, transparencias y las principales tendencias de la temporada.

Hoy 21:08

Luisana Lopilato ya se encuentra en París para participar nuevamente de Le Défilé de L’Oréal Paris, en el marco de la Semana de la Moda. Antes de su paso por la pasarela, la actriz argentina compartió imágenes de su estadía en la capital francesa y volvió a marcar tendencia con sus elecciones de vestuario.

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Al igual que en 2025, Lopilato será parte del tradicional desfile de la marca, que reúne a reconocidas figuras internacionales para celebrar la belleza, la moda y la autoexpresión. En esta edición, compartirá la pasarela con embajadoras como Kendall Jenner, Helen Mirren y Eva Longoria, entre otras.

El minivestido blanco que eligió Luisana Lopilato

Para anticipar su participación en el desfile, la actriz protagonizó una sesión de fotos desde un balcón parisino y apostó por un minivestido blanco de inspiración lencera.

El diseño se destacó por sus flecos a lo largo del cuerpo, los breteles finos, el escote en V y las plumas blancas ubicadas en la parte inferior de la prenda.

Lopilato completó el look con stilettos negros de cuero, con terminación en punta, y anteojos de sol al tono. Para el beauty look eligió una propuesta natural y sofisticada, con el cabello suelto, raya al medio y ondas al agua, además de maquillaje en tonos neutros, rubor y labios nude.

"Una vez más en París, feliz y orgullosa de representar a la Argentina en Le Défilé de L’Oréal Paris, celebrando el valor de cada mujer, este año bajo el lema #ExpressYourWorth", escribió la actriz al compartir las imágenes.

Transparencias y total black por las calles de París

Durante su estadía, Lopilato también mostró otro de sus looks, esta vez con una apuesta total black y transparencias, una de las tendencias que volvió a ganar protagonismo en la moda.

La actriz llevó una blusa negra translúcida con un lazo en el escote y un corpiño bandeau visible por debajo. Completó el conjunto con un pantalón de sastrería de corte recto.

Para los accesorios volvió a elegir anteojos de sol negros, mientras que llevó el cabello suelto y al natural. El estilismo se completó con joyería dorada, incluidos aros de argolla, brazaletes y un reloj.

Con ambos looks, Luisana Lopilato anticipó su presencia en una nueva edición de Le Défilé de L’Oréal Paris, donde volverá a representar a la Argentina en uno de los eventos destacados de la Semana de la Moda de París.