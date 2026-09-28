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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2026 | 22º
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Locales

Fuentes participó de un encuentro con asociaciones civiles de la ciudad

La intendente y el secretario de Coordinación mantuvieron un encuentro con distintas asociaciones civiles de la ciudad, donde se puso en valor el trabajo conjunto que se desarrolla en beneficio de la comunidad.

Hoy 21:55

Realizada en el Óvalo del Parque Sur, la reunión contó con la participación de referentes e integrantes de las agrupaciones “Madre de Ciudades”, “La juventud somos el presente y el futuro”, “El Hornero”, “Güemes Oeste” y “Huaico Hondo”.

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Allí se destacó la importancia de la articulación permanente entre el municipio y las organizaciones de la sociedad civil, que cumplen un rol fundamental en el acompañamiento y en la generación de respuestas ante las distintas necesidades de los vecinos.

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