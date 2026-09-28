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Retiraron restos de electrodomésticos y residuos domiciliarios desde desagües pluviales

Personal de la Dirección de Obras Públicas continúa con su programa de limpieza y mantenimiento en el desagües en la Capital.

Hoy 21:59
desagües pluviales

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad continúa con su programa de limpieza y mantenimiento en el Desagüe Principal Sur y en el canal ubicado sobre la avenida Aguirre, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y mantener estos sectores de la ciudad en adecuadas condiciones.

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Durante las tareas, los equipos municipales retiraron grandes cantidades de residuos domiciliarios y elementos voluminosos que habían sido arrojados en los cauces, entre ellos restos de heladeras, televisores, lavarropas y colchones en desuso.

La presencia de este tipo de residuos, además de dificultar el normal funcionamiento de los sistemas de desagüe, puede generar obstrucciones y afectar el escurrimiento del agua, especialmente durante las precipitaciones.

Por eso, desde el municipio se solicita no arrojar residuos ni elementos en desuso en la vía pública, canales y desagües, y utilizar los mecanismos correspondientes para su correcta disposición.

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