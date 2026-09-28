La capital participó de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires

La Municipalidad de la Capital participó de la Feria Internacional de Turismo para promocionar las propuestas culturales, deportivas y religiosas, en el predio de la Rural de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy 21:54

El municipio tuvo un lugar en el stand del Gobierno de la Provincia, junto a actores del sector privado de la provincia, como es el caso del Bureau SDE.

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Durante la feria, el director de Cultura y turismo de la Capital, Francisco Avendaño, formó parte de distintas reuniones y foros que buscan seguir consolidando el posicionamiento de la ciudad.

Asimismo, en un encuentro con el subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, recibió en nombre de la Municipalidad, la distinción que le hiciera a la ciudad Capital como Destino Turístico de Innovación en los premios FED a la actividad turística argentina.

Dicha distinción significa un reconocimiento a la inversión pública y el apoyo a las distintas propuestas destinadas al avance tecnológico de la ciudad.