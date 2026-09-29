El tiempo en Santiago del Estero para este martes 29 de septiembre: se esperan tormentas y una mínima de 18°C

Tras el cambio de tiempo que dejó algunas precipitaciones durante la noche en distintos sectores de la Capital, el martes se presentará más fresco e inestable. El pronóstico anticipa una máxima de 26°C.

Hoy 01:44

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una jornada marcada por la inestabilidad durante las primeras horas, con cielo nublado y temperaturas más bajas que las registradas durante los últimos días. La mínima será de 18°C, mientras que la máxima llegará a 26°C.

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Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% y temperaturas cercanas a los 23°C. El viento soplará del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana continuarán las condiciones inestables, aunque con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 18°C, mientras que el viento rotará al sudeste y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde, el panorama comenzará a mejorar: se espera cielo nublado, una temperatura cercana a los 26°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. El viento continuará del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

¿Cómo estará el miércoles?

El miércoles 30 de septiembre se presentará con temperaturas similares, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C. El pronóstico anticipa una jornada más agradable y con menor inestabilidad que la prevista para las primeras horas del martes.