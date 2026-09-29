Zelensky aseguró que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 militares a Rusia

Kiev sostiene que Moscú paga a Pyongyang con tecnología militar, mientras Putin vuelve a ampliar las Fuerzas Armadas rusas. Las cifras proceden del Gobierno ucraniano y no han sido verificadas de forma independiente

Hoy 01:31

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró este lunes que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 militares a Rusia, que se sumarían a los más de 8.000 soldados norcoreanos que, según Kiev, actualmente se encuentran en territorio ruso. De concretarse, el nuevo contingente elevaría la cifra a unos 18.000 efectivos presentes en Rusia. La afirmación también fue difundida por Reuters, que señaló que Zelensky habló de preparativos para desplegar otros 10.000 soldados.

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Según el mandatario ucraniano, los nuevos efectivos están siendo seleccionados para recibir entrenamiento antes de ser desplegados. Zelensky también sostuvo que Rusia estaría compensando a Pyongyang con tecnología militar y señaló como ejemplo la producción norcoreana de drones de ataque tipo Shahed con asistencia técnica rusa.

Zelensky denunció además que Rusia busca ampliar el reclutamiento de ciudadanos extranjeros para sus Fuerzas Armadas. El presidente ucraniano pidió a los gobiernos de los países donde Moscú realiza esas tareas de captación que intenten impedirlas y anticipó que Kiev informará a los Ejecutivos involucrados.

El anuncio se produjo el mismo día en que Vladímir Putin firmó un decreto para aumentar la plantilla autorizada de las Fuerzas Armadas rusas de 2.426.130 a 2.441.630 efectivos, es decir, 15.500 más. De ese total, 1.550.000 corresponden a personal militar. El decreto establece la plantilla autorizada y no implica que esa cantidad de soldados haya sido efectivamente incorporada.

El vínculo militar entre Moscú y Pyongyang

La cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte está respaldada por un tratado de asociación estratégica firmado en junio de 2024. Pyongyang ha utilizado ese acuerdo para justificar el envío de tropas, mientras que previamente ya había sido señalado por suministrar armamento a Rusia.

Los primeros reportes sobre la presencia de tropas norcoreanas en Rusia surgieron en 2024. Funcionarios de Estados Unidos, Corea del Sur y Ucrania estimaron entonces que Pyongyang había enviado entre 10.000 y 12.000 soldados. Posteriormente, Corea del Norte reconoció oficialmente en abril de 2025 la participación de unidades de sus Fuerzas Armadas en operaciones en la región rusa de Kursk.

Las estimaciones sobre el número de efectivos y las bajas varían según la fuente. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur calculó en abril de 2025 unas 4.700 bajas norcoreanas, entre ellas 600 muertos, y meses después elevó la estimación de fallecidos a unos 2.000. Estos datos corresponden a estimaciones surcoreanas y no constituyen un registro independiente de bajas.

Por ahora, el posible envío de otros 10.000 militares no fue confirmado de manera independiente. Zelensky sostiene que el objetivo sería reforzar la participación norcoreana en la guerra contra Ucrania, mientras que los despliegues reconocidos públicamente por Pyongyang hasta el momento estuvieron vinculados principalmente con operaciones en Kursk, territorio ruso.