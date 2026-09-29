Dos hombres imputados por el homicidio de un adolescente en Las Lajitas

Un joven de 16 años fue hallado sin vida en una propiedad rural de Las Lajitas, lo que ha llevado a la imputación de dos hombres por homicidio, según el fiscal César Arturo Saravia.

Hoy 01:19

Un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Las Lajitas, donde un adolescente de 16 años fue encontrado sin vida en una propiedad rural el pasado domingo. El hallazgo se realizó en las cercanías de un canal, lo que despertó la intervención inmediata de las autoridades locales.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, se presentó en el lugar del incidente y ordenó la intervención de personal de Criminalística de la Policía de Salta, así como también de la Brigada de Investigaciones de la jurisdicción para esclarecer las circunstancias del fatal suceso. Es fundamental que se realicen todas las diligencias necesarias para obtener una comprensión clara de lo ocurrido.

El cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se llevó a cabo la autopsia correspondiente. Este procedimiento es vital para determinar la causa del deceso y contribuir al esclarecimiento del caso. Los familiares presentes en el lugar recibieron asistencia y contención, subrayando la importancia de brindar apoyo emocional en momentos difíciles.

En el marco de la investigación, se llevaron a cabo allanamientos en las últimas horas, lo que resultó en la detención de dos hombres mayores de edad, quienes han sido vinculados como sospechosos del homicidio. La acción rápida de las autoridades demuestra el compromiso de la justicia en el esclarecimiento de este trágico evento.

Según declaraciones del Ministerio Público Fiscal, ambos detenidos serán imputados por el delito de homicidio criminis causa, una figura legal que puede conllevar una pena de prisión perpetua. Este tipo de imputación es grave y refleja la severidad del caso, donde la vida de un menor ha sido truncada de forma violenta.

Durante los procedimientos de investigación, los efectivos secuestraron evidencia considerada relevante para la causa, la cual será sometida a análisis exhaustivo. Este riguroso proceso es esencial para construir un caso sólido y garantizar que se haga justicia.

Asimismo, el fiscal Saravia ha solicitado cautela en el tratamiento y difusión de la información relacionada con el caso, especialmente dado que involucra a una víctima menor de edad. La protección de la privacidad y la dignidad de la víctima y su familia es una prioridad en este tipo de situaciones.