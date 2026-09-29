El provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Messi en la derrota del Inter Miami: “Trabajo hecho”

Santiago Rodríguez volvió a quedar en el centro de la escena luego del triunfo de Columbus Crew por 2-1. Tras el partido, compartió imágenes del encuentro y una fotografía de Lionel Messi con gesto de fastidio, en medio de un nuevo cruce entre ambos.

Hoy 02:03

El mediocampista uruguayo volvió a quedar bajo los reflectores después de la victoria de Columbus Crew por 2-1 ante Inter Miami, en un partido de la MLS que tuvo como uno de sus momentos más destacados el enfrentamiento verbal que protagonizó con Lionel Messi sobre el final del primer tiempo.

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Después del encuentro, el futbolista uruguayo publicó en sus redes sociales una serie de 11 fotografías tomadas durante el partido. Entre ellas incluyó una imagen de Messi con gesto de fastidio y acompañó el posteo con una breve frase que rápidamente llamó la atención: “Trabajo hecho un domingo”.

El partido había comenzado con un gol de Josef Martínez, de penal, a los 28 minutos para Columbus. Cinco minutos después, Messi igualó el marcador con un tiro libre. Fue precisamente después de esa acción cuando se produjo el cruce entre el capitán de Inter Miami y Rodríguez.

Todo ocurrió tras una infracción cometida por Messi sobre el mediocampista uruguayo. Con ambos cara a cara, el argentino le reclamó: “Siempre lo mismo, pero vos me faltás el respeto, me faltás al respeto. ¿Te dije algo a vos?”. El gesto de Rodríguez, que había levantado un dedo antes de la reacción del rosarino, elevó la tensión.

El árbitro Víctor Manuel Rivas intervino para separar a los jugadores y varios futbolistas de ambos equipos se acercaron para evitar que la discusión pasara a mayores. Ninguno fue amonestado por ese episodio, aunque Messi recibió posteriormente una tarjeta amarilla por una falta sobre Malte Amundsen.

Un antecedente que vuelve a escena

El enfrentamiento entre ambos no comenzó este domingo. El 10 de noviembre de 2023, cuando Rodríguez defendía la camiseta de New York City FC, ya había protagonizado una fuerte discusión con Messi luego de otro triunfo de su equipo sobre Inter Miami por 2-1.

Aquella noche, además, el uruguayo tuvo un cruce con Jordi Alba. La situación volvió a ser recordada a partir del nuevo episodio ocurrido en Columbus.

La relación entre ambos también quedó bajo la lupa en 2024, cuando la MLS consultó a distintos jugadores cuál consideraban el mejor futbolista de un plantel rival. Rodríguez no eligió a Messi y se inclinó por Carles Gil, mediocampista de New England Revolution.

El nuevo posteo del uruguayo

La publicación de “Trabajo hecho un domingo” no fue la única que Rodríguez compartió después del encuentro. Antes había subido contenido a X e Instagram con una fotografía de Messi de semblante contrariado, acompañada por el número “+3”, un pulgar hacia arriba y una cara con sonrisa irónica.

En otra de las imágenes difundidas aparece el propio Rodríguez corriendo con Messi detrás. La secuencia generó especulaciones entre los usuarios sobre si los mensajes estaban dirigidos al capitán argentino.

El encuentro terminó con un gol agónico de Jamal Thiaré a los 98 minutos, luego de un error del arquero de Inter Miami. Columbus consiguió así su segunda victoria consecutiva en la MLS ante 21.188 espectadores en el ScottsMiracle-Gro Field.

Para Rodríguez, de 26 años, fue apenas su segundo partido con Columbus Crew desde su llegada tras su paso por Botafogo. Para Inter Miami, en tanto, significó una nueva derrota y la última presentación de Messi antes de viajar a la Argentina para sumarse a la Selección.