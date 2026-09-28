Accidente fatal en Quitilipi: dos mujeres pierden la vida en Ruta 16

Un accidente en la Ruta 16, a la altura de Quitilipi, resultó en la muerte de dos jóvenes y dejó a una niña de 4 años en estado crítico, lo que subraya la necesidad de mayor seguridad vial en la región.

Hoy 03:34

Un trágico accidente de tráfico ocurrió en la Ruta 16, cerca de Quitilipi, donde dos jóvenes perdieron la vida en un siniestro vial. Las víctimas, identificadas como Karen Andrea Estigarribia de 21 años y Carla Daniela Estigarribia de 18 años, se trasladaban en una motocicleta Honda de 125 cilindradas cuando fueron impactadas por un vehículo Volkswagen Gol rojo. Este incidente tuvo lugar aproximadamente a las 2:20 de la madrugada del domingo, en el kilómetro 153 de la mencionada ruta.

El choque resultó devastador, ya que las dos mujeres fueron trasladadas de inmediato al hospital de Quitilipi, pero lamentablemente, ingresaron sin signos vitales a la guardia de emergencias. Este siniestro no solo cobró la vida de las jóvenes, sino que también dejó a una niña de 4 años, hija de Karen, con graves lesiones. La menor sufrió politraumatismos severos y fue derivada al hospital pediátrico de Resistencia para recibir atención médica especializada.

El conductor del Volkswagen, Ricardo Puentes, de 46 años, no resultó herido en el accidente. Las pruebas de alcoholemia realizadas posteriormente arrojaron resultados negativos, lo que descarta la posibilidad de que el estado de ebriedad haya influido en el accidente. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico suceso.

La comunidad de Quitilipi está conmocionada por la noticia de este accidente, el cual pone de relieve la importancia de la seguridad vial en la región. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad en las vías, y este caso específico ha reavivado el debate sobre las medidas de prevención y control en las rutas.

Por otro lado, la pequeña que fue trasladada al hospital pediátrico presenta un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico y sigue recibiendo atención médica continua. Los médicos están haciendo todo lo posible para estabilizar su condición y brindarle la atención necesaria para su recuperación.

Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando información y testimonios que puedan ayudar a determinar las causas exactas del choque. La comunidad espera respuestas y, sobre todo, soluciones para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.