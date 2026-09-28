El Gobierno extendió la concesión de 35 aeropuertos hasta 2049 y acordó inversiones por US$600 millones

La empresa Aeropuertos Argentina 2000 deberá acreditar fondos para ejecutar las nuevas obras y completar al menos el 75% de los trabajos antes de diciembre de 2031.

Hoy 07:07

El Gobierno nacional aprobó la renegociación del contrato de concesión de 35 aeropuertos administrados por Aeropuertos Argentina 2000 y estableció un nuevo esquema que contempla US$600 millones en inversiones adicionales.

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La medida quedó formalizada este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial. El acuerdo fija como nuevo plazo de la concesión el 13 de febrero de 2049, aunque contempla la posibilidad de extenderlo hasta 2056 si la empresa cumple con las condiciones vinculadas al programa de inversiones.

Entre los principales compromisos asumidos por la compañía figura la obligación de realizar una inversión directa adicional de US$600 millones, IVA incluido, destinada a obras de infraestructura aeroportuaria. El plan deberá contemplar mejoras vinculadas con la capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad del sistema.

Para acceder a la extensión adicional del contrato, Aeropuertos Argentina deberá demostrar antes del 30 de junio de 2027 que dispone de los fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar las inversiones. Además, deberá alcanzar al menos un 75% de ejecución de las obras antes del 31 de diciembre de 2031.

El acuerdo fue alcanzado luego de una renegociación en la que participaron la empresa y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Según los informes incorporados al expediente oficial, la pandemia de coronavirus provocó una alteración extraordinaria en el equilibrio económico-financiero de la concesión debido al impacto que tuvo sobre el tráfico aéreo, los ingresos y los costos de operación.

La recomposición contractual contempla una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%, utilizada como uno de los parámetros para establecer el nuevo equilibrio económico-financiero del contrato. El acuerdo no implica una rentabilidad garantizada para la empresa.

Otro de los puntos establecidos es que el programa de nuevas inversiones no accederá a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

La renegociación también apunta a cerrar los reclamos y controversias acumulados entre el Estado nacional y la concesionaria en relación con el contrato. En ese marco, las partes acordaron desistir de determinados reclamos administrativos y judiciales incluidos en los términos del acuerdo.

De esta manera, el nuevo esquema mantiene la concesión de los 35 aeropuertos hasta 2049 y condiciona su eventual extensión hasta 2056 al cumplimiento efectivo de las obligaciones de financiamiento y ejecución de las obras previstas.