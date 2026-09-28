Tiago PZK y La Joaqui hicieron público su romance con una foto de la mano

El cantante compartió una imagen junto a la artista mientras ambos bajaban de un avión privado. La publicación se produjo después de semanas de rumores y de la polémica que involucró a Luck Ra, expareja de La Joaqui y amigo de Tiago.

Hoy 07:18

Tiago PZK y La Joaqui volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que el cantante compartiera este domingo por la noche una fotografía en la que se los observa tomados de la mano mientras bajan de un avión privado.

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La imagen fue publicada por Tiago en sus historias de Instagram y rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Ambos aparecen vestidos con ropa deportiva y capuchas, mientras caminan juntos frente a la aeronave.

La publicación se produjo después de varias semanas de rumores sobre un vínculo sentimental entre los dos artistas, que había generado especial repercusión por la relación que La Joaqui había mantenido con Luck Ra.

La cantante había confirmado a fines de julio su separación del cordobés, con quien estuvo más de dos años en pareja. Tiempo después comenzaron a circular imágenes de La Joaqui junto a Tiago PZK, lo que llevó a la artista a explicar que ambos se conocían desde hacía años y que existía una historia previa entre ellos.

El tema tomó otra dimensión cuando Luck Ra habló públicamente sobre la situación durante una entrevista con el streamer Coscu. Allí contó que había considerado a Tiago un amigo cercano y aseguró que se había sentido “traicionado” por lo ocurrido.

El cantante cordobés relató que Tiago había sido una de las personas con las que habló después de su separación y recordó los mensajes de apoyo que recibió en ese momento. Según contó, con el tiempo esas conversaciones le generaron malestar al conocer el vínculo que se había generado entre su expareja y quien consideraba su amigo.

Durante esa misma charla, Luck Ra aclaró que no le guardaba rencor a La Joaqui y sostuvo que esperaba que ella pudiera ser feliz en su nueva etapa. Su cuestionamiento, según explicó, estaba relacionado principalmente con lo que consideraba un conflicto dentro de la amistad con Tiago.

Tras aquellas declaraciones, La Joaqui publicó un video en TikTok acompañado por un fragmento de una canción de Kendrick Lamar, cuya letra hacía referencia a la manipulación y las mentiras. Aunque la artista no mencionó directamente a ninguna persona, sus seguidores interpretaron la publicación como una posible respuesta a la polémica.

Ahora, la fotografía compartida por Tiago PZK junto a La Joaqui volvió a poner el vínculo en primer plano y representa una de las señales públicas más claras de la relación entre ambos, luego de varias semanas marcadas por especulaciones y declaraciones cruzadas.