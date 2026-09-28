Milei minimizó las diferencias con Bullrich y aseguró que su relación es “excelente”

El Presidente negó que los contrapuntos con la senadora de La Libertad Avanza representen una crisis dentro del oficialismo y defendió la existencia de distintas miradas en su equipo.

Hoy 07:23

El presidente Javier Milei buscó relativizar las diferencias públicas que mantuvo en las últimas semanas con la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich y aseguró que el vínculo entre ambos es “excelente”. Durante una entrevista, el mandatario sostuvo que la existencia de distintas posiciones dentro del oficialismo no implica necesariamente una crisis y consideró que el intercambio de opiniones puede contribuir a definir una estrategia política.

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“Los liberales no somos monada”, afirmó Milei al referirse a la diversidad de criterios dentro de su espacio. En esa línea, sostuvo que no todos los integrantes de su gobierno tienen que coincidir en cada uno de los temas y que la discusión interna puede aportar diferentes perspectivas.

En las últimas semanas, Bullrich había marcado diferencias con algunas posiciones del oficialismo, entre ellas cuestiones vinculadas con el juicio político a jueces, la relación con la prensa y el tratamiento legislativo de temas relacionados con discapacidad. También había planteado reparos sobre aspectos del Presupuesto 2027.

Consultado sobre la posibilidad de que Bullrich pueda impulsar una candidatura presidencial propia, Milei evitó anticipar escenarios electorales y destacó el rol que la senadora cumple actualmente dentro de la estructura política oficialista.

“Patricia juega a la mancha con los aviones, así que no la subestimen”, expresó el Presidente, al referirse a la dirigente y a su participación en la estrategia política del espacio.

Milei también evitó pronunciarse sobre una eventual fórmula presidencial y sostuvo que las definiciones electorales deben quedar en manos de la mesa política del Gobierno. Según explicó, ese espacio está integrado, entre otros dirigentes, por Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich.

“Déjelos trabajar tranquilos”, pidió el mandatario al ser consultado por las negociaciones políticas. En ese sentido, explicó que una definición anticipada sobre candidaturas podría condicionar las conversaciones que lleva adelante ese grupo.

El Presidente también rechazó que las diferencias entre los integrantes de la conducción oficialista configuren una interna de gravedad. Ante una consulta sobre los contrapuntos entre Bullrich, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que una coincidencia absoluta dentro de un equipo de gobierno tampoco sería conveniente.

“Si todos opinan lo mismo, no hay nadie pensando”, afirmó Milei durante la entrevista.

El mandatario admitió, de todos modos, que pueden producirse “algunas desinteligencias” en la gestión debido al volumen de iniciativas que impulsa el Gobierno, aunque les restó trascendencia y sostuvo que ese tipo de situaciones pueden ocurrir en una administración.

Uno de los ejemplos mencionados durante la entrevista fue la discusión en torno a las políticas vinculadas con discapacidad, que había generado diferencias públicas dentro del oficialismo en las últimas semanas. En ese punto, Milei señaló que el Ejecutivo presentará su propuesta y que será el Congreso el encargado de avanzar con el debate legislativo.

De esta manera, el Presidente buscó presentar los contrapuntos con Bullrich como parte de la diversidad de posiciones dentro del oficialismo, mientras dejó en manos de la mesa política las futuras definiciones vinculadas con las negociaciones legislativas y el armado electoral.