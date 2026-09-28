Crítica de "Coyote vs. Acme"

"Coyote vs. Acme", la película rescatada por Ketchup Entertainment, convierte el fracaso del icono animado en una sátira corporativa divertida e irresistible.

Hoy 07:37

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Wile E. Coyote nunca ha sido solo un animal desesperado con acceso ilimitado a explosivos. Desde que Chuck Jones y Michael Maltese lo lanzaron al desierto junto al Correcaminos a finales de los 40, el personaje ha sido la encarnación de la dignidad del fallo y la fe suicida. Ese "fracasar mejor", que defienden tanto Samuel Beckett como Ignatius Farray, es el método con el que Coyote lleva más de 70 años mejorando nuestro mundo a base de estamparse contra una montaña naranja.

Un triunfo para los perdedores

Por eso conviene contar lo ocurrido con esta película a la que la realidad ha dado la razón antes incluso de su estreno. Dirigida por Dave Green, 'Coyote vs. Acme' parte del artículo satírico que Ian Frazier publicó en The New Yorker en 1990, donde el personaje demandaba a la compañía por décadas de productos defectuosos y daños físicos. La película, mezcla de acción real y animación, fue producida por Warner Bros., quedó terminada y terminó archivada en 2023 dentro de la estrategia de deducciones fiscales que también afectó a 'Batgirl' y 'Scoob! Holiday Haunt'. Dos años después, Ketchup Entertainment adquirió los derechos mundiales para rescatarla del cajón de la avaricia y liberar un producto cultural al público para el que fue creado.

No es una anécdota externa. Es media película. Que una ficción sobre un personaje aplastado por una corporación haya estado a punto de desaparecer por decisión de otra corporación convierte su existencia en gag, venganza y milagro. 'Coyote vs. Acme' no fue concebida como comentario sobre Warner Bros. Discovery, pero cuesta imaginar una campaña promocional más perfecta que la torpeza de quienes intentaron esconderla. El resultado llega a los cines con la extraña energía de las cosas que no deberían haber sobrevivido y, precisamente por eso, caen mejor.

La película no es la nueva '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' (1988), es mejor dejarlo claro cuanto antes. Los zapatos de la obra maestra de Robert Zemeckis siguen siendo imposibles de llenar. Dave Green trabaja en una escala más amable y con una estructura reconocible al centrarse en el juicio contra Acme, en el que el abogado humano aprende a creer en su cliente y el villano corporativo cumple con su recorrido funcional sin sorpresas. Pero dentro de ese molde hay una película divertida y más incisiva de lo que su apariencia familiar podría hacer pensar. Hay más filo aquí que en muchas películas “adultas” que presumen de atacar al sistema sin atreverse a morder ninguna mano concreta. Y, aunque la trama siga un patrón previsible, la acumulación de golpes termina encontrando una emoción sencilla: todos queremos ser el perdedor que vuelve a levantarse.

Por suerte para todos, otro de sus grandes aciertos ha sido llegar hasta el final sin traicionar al Coyote. No deja que hable ni lo redime o ablanda hasta volverlo irreconocible, sigue siendo un dibujo condenado a ser golpeado, a mirar al vacío durante medio segundo y a caer cuando la gravedad decide reactivarse. La animación conserva esa elasticidad y violencia absurda, con momentos mejores que otros en la integración con la acción real, pero siempre respetuosa con el espíritu de unos Looney Tunes imposibles de domesticar.

En lo referido a la carne y hueso, Will Forte aporta humanidad sin empalagar demasiado, algo nada fácil cuando te toca ser el corazón de la película junto a un coyote mudo con tendencia al desastre. Junto a él, además de la siempre divertida Lana Condor, brilla un John Cena que confirma que su segundo intento de conquistar Hollywood –ahora sí fructífero– es una de las mejores noticias recientes del cine comercial estadounidense. El GOAT de la WWE tiene cuerpo de cartoon, timing de secundario clásico y la inteligencia para haber encontrado su hueco en la industria.

'Coyote vs. Acme' juega con todas sus armas sin cargar con la perezosa nostalgia de varias generaciones, le basta con entender a su protagonista, dejar que el público se ponga en la piel de quien se sacude el polvo y aprovechar la codicia encorbatada que casi la condena al olvido para convertir su existencia en una victoria.

Para fracasar mejor, una y otra vez.