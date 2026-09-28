Un voraz incendio afectó una vivienda familiar y los vecinos evitaron que el fuego destruyera todo

El hecho ocurrió en el paraje rural Pradera El 25, sobre la Ruta 92. Marcela y Jorge Barrientos y sus hijos lograron salir ilesos, mientras vecinos y trabajadores de una empresa agrícola cercana colaboraron para contener las llamas.

Hoy 19:31

Un voraz incendio afectó parte de una vivienda familiar ubicada en el paraje rural Pradera El 25, sobre la Ruta 92, en jurisdicción de Añatuya, provocando importantes daños materiales y afectando la estructura del inmueble.

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El fuego avanzó rápidamente sobre distintos sectores de la casa de Marcela y Jorge Barrientos, quienes se encontraban junto a sus hijos. Ante la emergencia, los vecinos de la zona reaccionaron de inmediato y comenzaron a trabajar para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera al resto de la vivienda.

A los pocos minutos, integrantes de una empresa agrícola cercana también se sumaron al operativo y colaboraron con las tareas de enfriamiento, aportando recursos para contener la situación.

Gracias al accionar conjunto, se logró preservar gran parte de la estructura y evitar que las llamas consumieran por completo la vivienda. Si bien la familia sufrió importantes pérdidas materiales, todos sus integrantes resultaron ilesos.

El incendio dejó daños considerables en el hogar de los Barrientos, pero la rápida respuesta de quienes se encontraban en las inmediaciones permitió evitar consecuencias mayores.