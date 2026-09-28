El Torneo Prefederal de Mayores ya tiene zonas y fecha de inicio confirmadas

La competencia comenzará el viernes 9 de octubre con la inauguración en el Club Sportivo Colón.

Hoy 19:37

El Torneo Prefederal de Mayores 2026 “Fabián Borro” ya tiene todo definido para poner primera. Con la participación de 14 clubes de Santiago del Estero, quedaron conformadas las dos zonas de competencia y se confirmó que el certamen comenzará el próximo viernes 9 de octubre.

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La jornada inaugural tendrá como escenario al Club Sportivo Colón, institución que será sede del acto oficial de apertura de una nueva edición de la competencia.

El torneo llevará el nombre de Fabián Borro, en reconocimiento a su trayectoria y al aporte realizado al desarrollo del básquet argentino. Borro fue presidente de los principales organismos nacionales e internacionales de la disciplina y desarrolló una extensa carrera dirigencial vinculada al crecimiento y la organización del básquet.

Las dos zonas del Prefederal

Los 14 equipos fueron distribuidos en dos zonas de siete integrantes cada una.

La Zona A estará integrada por Olímpico, Sportivo Colón, Red Star, Juventud BBC, Huracán, Tiro Federal y Jorge Newbery.

En la Zona B estarán Nicolás Avellaneda, Normal Banda, Fernández BBC, Mitre, Belgrano, Quimsa e Independiente BBC.

El formato será similar al de la edición anterior. Los equipos se enfrentarán entre sí dentro de cada zona y, una vez finalizada esa etapa, los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los playoffs, que comenzarán desde los cuartos de final.

Olímpico-Tiro Federal, uno de los cruces de la primera fecha

El campeón defensor, Olímpico, tendrá un debut especial ante Tiro Federal, recientemente consagrado campeón del Torneo Anual. De esta manera, el primer capítulo del Prefederal tendrá una nueva edición del clásico bandeño.

Además, será una edición especial por la presencia de Fernández BBC, que representará al básquet del interior provincial en la competencia.

Así será la primera fecha

La primera jornada de la Zona A tendrá los siguientes encuentros:

Olímpico vs. Tiro Federal

Sportivo Colón vs. Huracán

Red Star vs. Juventud BBC

Libre: Jorge Newbery

Por la Zona B, los cruces serán:

Nicolás Avellaneda vs. Quimsa

Normal Banda vs. Belgrano

Fernández BBC vs. Mitre

Libre: Independiente BBC

Todos los caminos conducirán el próximo 9 de octubre al Club Sportivo Colón, donde se realizará la inauguración oficial y comenzará una nueva edición del Prefederal de Mayores.

El mensaje de la Federación Santiagueña de Básquet

El presidente de la Federación Santiagueña de Básquet, Carlos Basualdo, destacó la continuidad del certamen y la participación de instituciones de distintos puntos de la provincia.

“Estamos muy contentos de poder darle continuidad al Prefederal y, sobre todo, de contar nuevamente con la participación de clubes de distintos puntos de la provincia. Es una competencia que nos permite seguir fortaleciendo el básquet santiagueño y generar un espacio de crecimiento para nuestros jugadores y nuestras instituciones”, expresó.

Basualdo también resaltó el trabajo que realizan las instituciones para llevar adelante la competencia.

“Detrás de cada torneo hay mucho trabajo de los clubes, dirigentes, entrenadores y jugadores. Esperamos que sea una gran competencia, con los estadios acompañando y con el básquet santiagueño como protagonista, que siempre nos regala lindos espectáculos”, afirmó.

Con las zonas y la primera fecha confirmadas, los 14 equipos ya tienen todo listo para el salto inicial del Prefederal de Mayores 2026.