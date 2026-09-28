Letras, ideas y teconología: la 16ª Feria Internacional del Libro abre sus puertas para conectar a Santiago con el mundo

La nueva edición abrirá sus puertas este miércoles 30 de septiembre en el Fórum y se extenderá durante cinco días. Pedro Saborido, Claudia Piñeiro, Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber serán algunas de las figuras destacadas.

Hoy 19:26

Santiago del Estero se prepara para una nueva edición de uno de sus principales encuentros culturales. Este miércoles 30 de septiembre comenzará la 16ª Feria Internacional del Libro, que durante cinco jornadas reunirá literatura, pensamiento, tecnología, arte y propuestas destinadas a públicos de todas las edades.

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Bajo el lema “Santiago lee con vos”, la apertura oficial tendrá lugar a las 19.30 en el Fórum Centro de Convenciones, con las palabras inaugurales de Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía.

Una hora más tarde, desde las 20.30, llegará una de las primeras actividades destacadas de la programación: Pedro Saborido presentará su libro “Una historia de la felicidad”.

Una grilla con reconocidas figuras

A lo largo de los cinco días, la feria contará con la participación de referentes de la literatura, el pensamiento, la historia, la gastronomía y otras disciplinas.

Entre las figuras anunciadas aparecen Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Felipe Pigna, Ximena Sáenz y Fernando Signorini.

La programación tendrá además presencia internacional con la participación del escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz, vinculado académicamente con la Sorbona de París.

Otro de los momentos destacados será la presentación de la nueva novela de Claudia Piñeiro, “El canto invisible”, que tendrá en Santiago del Estero un lanzamiento anunciado como primicia.

Una propuesta interactiva en el Fórum

La tecnología también tendrá protagonismo durante esta edición. El Fórum incorporará la experiencia interactiva “Soy Santiagueño, soy...”, mediante la cual el público podrá subir contenidos y mostrar sus talentos a través de un código QR.

Las producciones serán proyectadas en tiempo real en la pantalla central del centro de convenciones, incorporando la participación de los visitantes a la experiencia de la feria.

Un espacio de 10.000 metros cuadrados para niños y jóvenes

En simultáneo, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) será escenario del 5º Espacio Infantil, Juvenil y Cómics, que contará con un complejo de 10.000 metros cuadrados dedicado especialmente a estas propuestas.

Allí funcionarán 70 stands y se desarrollarán 25 espectáculos en vivo y más de 40 talleres participativos, con actividades vinculadas a la robótica, la inteligencia artificial y el arte.

La programación incluirá además clases especiales de animación y guion, que estarán a cargo de referentes de la historieta como Ariel Olivetti y Rodolfo Santullo.

Con propuestas distribuidas entre el Fórum y el CCB, la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero abrirá sus puertas este miércoles y durante cinco días convertirá nuevamente a la provincia en punto de encuentro para escritores, artistas, divulgadores y lectores.