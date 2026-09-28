Gustavo Alfaro anticipó su retiro: “Paraguay va a ser mi último trabajo”

El entrenador argentino, que dirige a la Albirroja desde 2024, aseguró que tiene decidido ponerle punto final a su carrera después del Mundial 2030.

Hoy 19:18

Gustavo Alfaro sorprendió al fútbol sudamericano al anunciar que Paraguay será su último trabajo como entrenador. El argentino, de 64 años, aseguró que tiene decidido retirarse de la dirección técnica una vez finalizado el Mundial 2030.

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El entrenador asumió al frente de la Selección de Paraguay en 2024 y fue una de las figuras del proceso que llevó nuevamente a la Albirroja a una Copa del Mundo. Ahora, su objetivo está puesto en completar ese ciclo y despedirse del fútbol profesional.

“Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví y todo lo que me dio”, afirmó Alfaro durante una conferencia de prensa.

Una decisión familiar

El entrenador explicó que su determinación está vinculada principalmente a su familia, a la que, según reconoció, viene postergando desde hace varios años la promesa de retirarse.

“Les vengo corriendo el arco hace mucho tiempo”, expresó Alfaro al recordar que en distintas oportunidades había planteado la posibilidad de dejar la actividad.

A pesar de su decisión, el técnico remarcó que todavía tiene objetivos por cumplir con Paraguay.

“Por todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, siento que todavía hay muchas cosas por hacer”, sostuvo.

Alfaro incluso contó que le pidió a su representante que escuche las propuestas que puedan llegar, pero que no avance en ninguna negociación: “Que escuche a todo el mundo pero no hable con nadie”.

El Mundial 2030, su última función

La intención del entrenador es continuar al frente de Paraguay durante el proceso hacia el Mundial 2030 y finalizar allí su extensa trayectoria.

Con 34 años de carrera como director técnico, Alfaro pasó por clubes del ascenso y de Primera División del fútbol argentino, además de tener una experiencia en Arabia Saudita y dirigir a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay.

Su etapa más exitosa a nivel clubes fue en Arsenal, donde consiguió la Copa Sudamericana 2007, el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013.

Ahora, el entrenador busca cerrar su recorrido en el banco de suplentes con Paraguay y cumplir una última meta antes de decir adiós: acompañar a la Albirroja hasta el Mundial 2030 y ponerle punto final a una carrera que comenzó hace más de tres décadas.