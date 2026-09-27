Malvinas: el ministro de Defensa de Chile respaldó el reclamo argentino, pero defendió el comercio con las islas

El funcionario chileno destacó la postura histórica de su país sobre la soberanía de las islas y se pronunció sobre el vínculo comercial que mantiene Magallanes con el archipiélago.

Hoy 20:31

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, se refirió a la cuestión de las Islas Malvinas y sostuvo que su país mantiene su respaldo al reclamo argentino de soberanía. Al mismo tiempo, defendió la posibilidad de que la región de Magallanes desarrolle vínculos comerciales con el archipiélago.

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Durante una entrevista con Radio Polar de Magallanes, el funcionario señaló que “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland”. Sin embargo, agregó que existe una situación de hecho vinculada con el control británico de las islas y planteó que cualquier solución debe alcanzarse de manera pacífica y respetando la voluntad e intereses de las personas involucradas.

“Una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, sostuvo Barros Tocornal, quien calificó al Reino Unido como un país amigo.

La ruta marítima entre Punta Arenas y Malvinas

El ministro también fue consultado por el proyecto para establecer una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La iniciativa quedó formalizada en septiembre mediante un acuerdo entre la naviera chilena Easter Island y la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland, con un primer viaje previsto para noviembre.

Frente a esa posibilidad, Barros Tocornal defendió la actividad comercial de la región y afirmó: “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y ejercer todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”.

La futura conexión busca reducir aproximadamente a la mitad la distancia de navegación respecto del recorrido que actualmente vincula al archipiélago con Montevideo. La operación estaría orientada al transporte de carga y abastecimiento de las islas.

Qué dijo sobre las actividades petroleras y mineras

El ministro diferenció el comercio de otras cuestiones que pueden generar mayores tensiones diplomáticas, particularmente las exploraciones petroleras y mineras en el área en disputa.

Sobre ese punto, señaló que se trata de un asunto que deberá ser analizado y que Chile tendrá que evaluar cómo compatibilizar esas actividades con los compromisos asumidos en ámbitos regionales como Mercosur y Unasur.

La cuestión adquiere relevancia porque en 2011 los Estados del Mercosur y Estados Asociados, incluido Chile, declararon que adoptarían medidas, de acuerdo con el derecho internacional y sus legislaciones internas, para impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolaran la bandera de las islas.

A su vez, en junio de 2026, los Estados del Mercosur y asociados volvieron a reafirmar su respaldo a los derechos de la Argentina en la disputa de soberanía por las Malvinas, declaración que también fue suscripta por el presidente chileno José Antonio Kast.

Las declaraciones de Barros Tocornal se producen mientras avanza el proyecto comercial entre Punta Arenas y las islas, una iniciativa que abrió un nuevo debate sobre la posición de Chile frente a la disputa de soberanía y sus compromisos regionales.