Tras un fin de semana agobiante, ¿se viene el cambio de tiempo en Santiago del Estero?

Tras dos jornadas marcadas por las altas temperaturas y una sensación térmica que este domingo superó los 40°C, el SMN anticipa un lunes inestable en la Madre de Ciudades.

Hoy 20:30

El calor fue protagonista absoluto durante el fin de semana en Santiago del Estero, pero el comienzo de la nueva semana podría llegar acompañado por un cambio en las condiciones del tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se esperan tormentas y una temperatura máxima de 35°C.

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Tanto el sábado como este domingo estuvieron caracterizados por las altas temperaturas en la capital santiagueña. El calor se hizo sentir con especial intensidad durante la jornada dominical: a las 20, el SMN registraba 35,1°C, mientras que la sensación térmica alcanzaba los 40,9°C, con una humedad del 50%.

Para este lunes 28 de septiembre, el organismo nacional anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 35°C, pero la principal novedad estará vinculada con la inestabilidad.

Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondaría los 26°C y podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Las condiciones podrían intensificarse desde la mañana, cuando la probabilidad de lluvias y tormentas ascenderá al 40-70%. Para ese momento se esperan alrededor de 23°C, viento del sudeste y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Tormentas durante la tarde y la noche

A pesar de la llegada de la inestabilidad, el calor continuará presente. Durante la tarde, el termómetro podría alcanzar los 35°C, con tormentas y una probabilidad de precipitaciones también ubicada entre el 40% y el 70%.

El viento soplará predominantemente desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para la noche, el SMN anticipa tormentas fuertes, nuevamente con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura descendería hasta aproximadamente los 25°C.

El cambio en las condiciones del tiempo continuará durante el martes 29 de septiembre, jornada para la que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso térmico: la mínima será de 22°C y la máxima alcanzará apenas los 25°C.

Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% y una temperatura cercana a los 23°C.

Por la mañana, el pronóstico indica tormentas aisladas, con chances de lluvia de entre el 10% y el 40%. Además, se prevé viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h.

Para la tarde se anuncian chaparrones, una temperatura de alrededor de 25°C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Finalmente, durante la noche volverían las tormentas aisladas, con unos 22°C y vientos provenientes del sector sur.

Así, luego del calor intenso registrado durante el fin de semana y de un lunes todavía caluroso e inestable, el martes traería un descenso considerable de la temperatura, aunque las lluvias y tormentas seguirán presentes en distintos momentos de la jornada.