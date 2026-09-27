Fernández BBC confirmó su participación en el Torneo Prefederal 2026

El club aseguró su participación con la categoría Primera Mayores en el certamen organizado por la Federación Santiagueña de Básquet.
Fernández BBC confirmó que disputará el Torneo Prefederal 2026, competencia organizada por la Federación Santiagueña de Básquet, en lo que representará un nuevo paso deportivo e institucional para la entidad.
El club participará con su categoría Primera Mayores y tendrá la posibilidad de medirse ante algunos de los equipos más importantes de la provincia.
La participación también permitirá que el club represente no solo a la ciudad, sino también al interior santiagueño, dentro de una competencia que reúne a distintos protagonistas del básquet provincial.