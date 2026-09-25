Colapinto y un relanzamiento que terminó en desastre: chocó a Gasly y quedó afuera en el GP de Azerbaiyán

El argentino venía haciendo una carrera sólida y se mantenía en zona de puntos, pero un bloqueo durante el relanzamiento tras el ingreso del auto de seguridad provocó una carambola que también dejó afuera a Pierre Gasly y Lando Norris.

Hoy 09:39

Todo cambió en cuestión de segundos para Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino venía completando una carrera consistente en Bakú, se mantenía cerca de la zona de puntos y Alpine tenía a sus dos autos con posibilidades de sumar. Sin embargo, un error durante un relanzamiento terminó con los dos monoplazas de la escudería francesa fuera de competencia.

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El accidente ocurrió a falta de 15 vueltas para el final, luego de que el auto de seguridad ingresara a la pista por un accidente de Alex Albon en la vuelta 31. La neutralización había reducido las diferencias entre los pilotos y preparó un cierre mucho más ajustado.

En el relanzamiento, Colapinto bloqueó en una frenada y terminó impactando contra el Alpine de Pierre Gasly. Como consecuencia del golpe, el francés perdió el control y terminó chocando contra el McLaren de Lando Norris.

El argentino consiguió sacar su auto de la zona del incidente y llegó hasta los boxes, pero los daños en el monoplaza hicieron imposible continuar. Gasly tampoco pudo seguir y los tres pilotos quedaron fuera del Gran Premio.

“Oh, Dios”, se escuchó decir a Gasly por radio después del incidente, mientras Colapinto ofreció sus disculpas al equipo.

Cómo venía Colapinto antes del accidente

La carrera había comenzado de manera positiva para el argentino. Tras la sanción a Carlos Sainz, Colapinto largó desde el noveno lugar y consiguió conservar esa posición en los primeros metros.

Gasly quedó inmediatamente por delante, en el octavo puesto, mientras que Max Verstappen protagonizaba una gran largada y avanzaba posiciones.

El neerlandés continuó progresando durante las primeras vueltas y rápidamente se metió en la pelea por los puestos de adelante. Mientras tanto, Colapinto se mantuvo firme detrás de su compañero y consiguió abrir una diferencia de más de tres segundos con Oliver Bearman.

Sin embargo, desde atrás comenzó a acercarse Kimi Antonelli, que había largado desde el 16° lugar. Para la vuelta 20, el Mercedes ya estaba muy cerca del Alpine y desde el equipo le pidieron a Colapinto que no desgastara sus neumáticos intentando defender una posición difícil de sostener.

Antonelli finalmente concretó el adelantamiento en la vuelta 23 y el argentino quedó décimo.

A partir de allí, Colapinto quedó prácticamente aislado en pista: tenía alrededor de ocho segundos de diferencia con Antonelli y unos cinco sobre Bearman. La situación se mantuvo estable hasta que diferentes movimientos en el pelotón comenzaron a modificar el escenario.

El accidente de Albon provocó la neutralización y volvió a juntar a todos los pilotos. Para Alpine, aquello representaba una oportunidad para intentar avanzar en el tramo final.

Pero el relanzamiento terminó teniendo el efecto contrario.

Se terminó una racha de 26 carreras

El abandono tuvo además un significado especial para Colapinto porque puso fin a una importante racha de regularidad.

El argentino había sido el único piloto que había largado y terminado todas las carreras de la temporada. Si se suman sus participaciones de 2025, acumulaba 26 Grandes Premios consecutivos viendo la bandera a cuadros.

La racha llegó a su fin de la manera menos esperada, en una carrera en la que había conseguido meterse nuevamente entre los diez mejores de la clasificación y en la que tanto él como Gasly tenían posibilidades concretas de pelear por puntos.

Finalmente, un bloqueo en una frenada durante el relanzamiento cambió todo y dejó a los dos Alpine fuera de competencia.