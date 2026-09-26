Golpe al narcomenudeo en Añatuya: dos detenidos tras un allanamiento en barrio La Merced

El procedimiento se concretó este viernes en una vivienda de calle Fray Mamerto Esquiú. La Policía secuestró cocaína, marihuana, una pistola, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

Hoy 00:15

Un operativo contra el narcomenudeo realizado este viernes en el barrio La Merced de Añatuya terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de drogas, un arma de fuego y diferentes elementos vinculados a la investigación.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas, con la colaboración de personal de la Departamental 13 y la Comisaría 41, en el marco de una causa que venía siendo investigada por la Justicia.

Las tareas derivaron en un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Fray Mamerto Esquiú, donde los uniformados realizaron una requisa del inmueble.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron y secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, además de una pistola, una balanza digital de precisión y teléfonos celulares.

Los dispositivos incautados serán sometidos a peritajes con el objetivo de establecer posibles vinculaciones y determinar si existen otras personas relacionadas con la investigación.

Como resultado del operativo fueron detenidos dos hombres de apellido Gómez, quienes posteriormente quedaron alojados en sede policial y a disposición de la Justicia.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Ley Nacional N° 23.737 y es coordinada por la fiscal Cecilia Rimini y la jueza Gladys Liliana Lami, mientras continúan las actuaciones correspondientes.