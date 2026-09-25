Graciela Alfano vio el tráiler de Wanda Nara, bostezó y fue contundente: “Tomá una clase, por Dios te pido”

La actriz cuestionó el debut cinematográfico de la empresaria, apuntó contra su preparación para el oficio y también lanzó críticas hacia Susana Giménez durante su visita a Puro Show.

Hoy 19:39

Graciela Alfano protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención durante su visita a Puro Show, donde fue consultada por el debut cinematográfico de Wanda Nara. Al ver un fragmento del tráiler de ¿Querés ser mi hijo?, la actriz reaccionó con un gesto inesperado y luego lanzó una serie de críticas sobre el desempeño de la empresaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mientras se proyectaban las imágenes, Alfano se colocó unos lentes oscuros, bostezó de manera exagerada y aseguró: “Voy a dormir un rato y vuelvo”. Luego, cuando los conductores Pampito y Fernanda Iglesias le pidieron su opinión, fue contundente: “No es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje?”.

La actriz también cuestionó la preparación de Wanda Nara para interpretar el papel y apuntó contra la forma en que fueron construidas algunas escenas del avance. “Lo único que le dijo el coach es: ‘Hablá con mucho aire para que no se noten los tonos que no tenés’”, lanzó.

En esa misma línea, sostuvo que el tráiler exhibía una falta de preparación previa y cuestionó el trabajo de la empresaria frente a cámara. “Todas las escenas están cortadas, y eso se nota porque no tiene preparación. Hacer copetes no es una conducción”, afirmó Alfano.

La crítica también estuvo relacionada con la formación artística. “Tomá una clase, por Dios te pido”, insistió, al remarcar que, según su mirada, cualquier persona que se dedica al espectáculo debería capacitarse en distintas disciplinas. “Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile, una clase de canto, una clase de actuación. Ella lo hace, no le importa un pito”, sostuvo.

Ante la pregunta de Fernanda Iglesias sobre cómo explicaba entonces que Wanda fuera convocada para distintos proyectos, Alfano respondió: “Tendrá conexiones, qué sé yo. Yo laburé, nosotras laburamos, gastamos taco para eso. Ella no gastó taco”.

Pero el momento de mayor repercusión llegó cuando la actriz también involucró a Susana Giménez en su análisis. En tono irónico, sostuvo que Wanda Nara podría ser “la sucesora de Susana Giménez, porque es nada”, una frase que generó risas y comentarios en el estudio.

Cuando sus interlocutores defendieron la trayectoria de Giménez y recordaron su experiencia en la actuación y su dominio del inglés, Alfano mantuvo su postura. En ese intercambio, sostuvo que la histórica conductora había “imitado mal a Raffaella Carrà” y cuestionó que el manejo de idiomas pudiera ser determinante para evaluar un espectáculo.

“Yo soy ingeniera, qué tiene que ver para el show. Tenés que saber cantar, tenés que saber actuar”, argumentó la actriz durante el debate.

La película de Wanda Nara

¿Querés ser mi hijo? es una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny y protagonizada por Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi. También forman parte del elenco Jean-Pierre Noher y Charo López.

La película es una remake de una producción mexicana y fue rodada durante tres semanas en Montevideo, Uruguay, con un estreno previsto para el 22 de octubre.

En la historia, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que, después de descubrir una infidelidad, regresa a su departamento de soltera y termina conviviendo con Javier, un vecino de 22 años interpretado por Agustín Bernasconi.

A partir de una situación vinculada con un evento laboral, ambos comienzan a sostener una mentira en la que Javier se hace pasar por el hijo de Lucía. La situación deriva posteriormente en un romance inesperado.

La película marcará el debut cinematográfico de Wanda Nara, quien además desarrolló en los últimos meses distintos proyectos vinculados con la televisión y las plataformas de streaming. El tráiler fue presentado recientemente y generó repercusión en redes sociales.