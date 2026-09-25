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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2026 | 30º
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La Municipalidad organizó una Masterclass promocionando la actividad física para adultos mayores

La propuesta incluyó caminatas, bailes y juegos recreativos y se realizó en el marco de las actividades por el Día del Jubilado.

Hoy 21:24

Con una buena participación, se llevó a cabo la Masterclass para Adultos Mayores, organizada por el área de Deportes y por la Subdirección de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Capital, en el marco de las actividades por el Día del Jubilado.

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Durante la jornada, desarrollada en la Plaza Libertad, se realizaron diversas actividades, como caminatas, bailes y juegos, destinadas a promover la actividad física, la recreación y la integración de los adultos mayores.

El encuentro contó con la participación del secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y del subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylañski, quienes transmitieron a los presentes el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y reafirmaron la importancia de “generar espacios que favorezcan una vida activa, saludable y participativa”.

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