Un motociclista terminó hospitalizado tras un violento choque contra un auto en Añatuya

El siniestro ocurrió sobre Avenida Manzione, entre Sabio Wagner y Avenida Bolívar, donde ambos vehículos impactaron durante una maniobra de giro.

Hoy 22:43

Un motociclista debió ser trasladado para recibir atención médica luego de protagonizar un fuerte choque con un automóvil sobre Avenida Manzione, en la ciudad de Añatuya. El impacto se produjo durante una maniobra de giro y dejó al conductor del rodado menor con fuertes dolores corporales.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el automóvil involucrado fue un Chevrolet Prisma, conducido por un hombre de apellido Rodríguez, quien se encontraba realizando una maniobra de giro hacia la izquierda. Según manifestó, se dirigía a entregar el vehículo a su propietario, de apellido Olivera, luego de finalizar trabajos de reparación como chapista, cuando no habría advertido la presencia de la motocicleta.

La moto, una Keller, era conducida por un hombre de apellido Hoyos, domiciliado en el barrio Santa Rafaela, quien circulaba en sentido Oeste a Este. En esas circunstancias se produjo el impacto contra la puerta derecha del acompañante del automóvil, provocando que el rodado menor terminara tendido sobre el asfalto. Hoyos fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado para su control, mientras que Rodríguez resultó ileso.

Tras el alerta recibido desde la Sala de Monitoreo, personal de Prevención de la Departamental 13 intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes. Finalmente, ambos protagonistas fueron invitados a radicar la exposición en la Comisaría Comunitaria 41, donde se labraron las actas de rigor para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del accidente.