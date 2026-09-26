La CGT se reúne para definir nuevas protestas y analiza una movilización antes de la llegada de León XIV

La central obrera convocó a más de 20 gremios para este martes 29 de septiembre. La agenda incluirá las protestas de octubre, la Marcha Federal Universitaria y la posibilidad de una movilización antes de la visita del Papa.

Hoy 22:49

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a reunirse este martes 29 de septiembre para definir los próximos pasos de su plan de acción y analizar nuevas medidas de fuerza frente al escenario económico y social. Uno de los puntos que estará sobre la mesa será la posibilidad de realizar una movilización antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

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El encuentro comenzará a las 16, en la sede de la UOCRA, y contará con la participación de más de 20 organizaciones gremiales. La reunión será encabezada por el triunvirato conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes buscarán ordenar las distintas posiciones existentes dentro de la central.

Entre los temas centrales estará la agenda de protestas prevista para octubre. La CGT deberá definir su participación en la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes.

La central también analizará otras actividades previstas para ese mes, entre ellas el acto por el Día de la Lealtad, además de las alternativas que plantean distintos sectores sindicales para profundizar el plan de lucha. En ese marco, los dirigentes evaluarán el escenario económico y social y los últimos indicadores oficiales vinculados con pobreza, empleo y desempleo.

Otro de los ejes de la reunión será la posibilidad de organizar una nueva movilización durante octubre, antes de la llegada del Papa. La eventual protesta todavía no tiene fecha definida y deberá ser acordada por los distintos sectores que integran la CGT y, eventualmente, por las centrales sindicales con las que viene coordinando acciones.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su estadía en el país, el Pontífice tiene previsto mantener un encuentro con representantes del mundo sindical, empresarial y de los movimientos sociales, programado para el 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La CGT ya mantuvo contactos con el Papa en el Vaticano. Dirigentes sindicales encabezados por Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo participaron de encuentros previos vinculados con la agenda laboral y social que tendrá la visita a la Argentina. Entre los temas abordados aparecen la situación de los trabajadores, las desigualdades y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el empleo.

Con este escenario, la reunión del martes será clave para definir cómo continuará el plan de acción de la CGT durante las próximas semanas, qué medidas acompañará la central y si finalmente habrá una nueva movilización antes de la llegada del Papa.